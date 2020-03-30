Производство мыла в ЕС выросло на 75% 2 30.03.2020, 11:13

Спрос удовлетворяют не только промышленные производители, но и частные мыловарни.

В Европе стали делать больше мыла. Если в 2014 году страны Евросоюза сварили около 1,4 миллиона тонн мыла, то в 2018 — уже почти 2,4 миллиона тонн, согласно данным европейского статистического агентства Евростат, сообщает «Европульс».

Если добавить к мылу моющие средства — стиральный порошок или средство для мытья посуды — получается 12,6 миллиона тонн в год товаров для чистоты.

Большая часть мыла и чистящих средств в Евросоюзе производится всего в 5 странах: Италии, Германии, Франции, Испании и Польше.

Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией спрос на мыло и чистящие средства в Европе вырос. Его удовлетворяют не только промышленные производители, но и частные мыловарни.