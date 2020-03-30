закрыть
30 марта 2020, понедельник, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Производство мыла в ЕС выросло на 75%

2
  • 30.03.2020, 11:13
Производство мыла в ЕС выросло на 75%

Спрос удовлетворяют не только промышленные производители, но и частные мыловарни.

В Европе стали делать больше мыла. Если в 2014 году страны Евросоюза сварили около 1,4 миллиона тонн мыла, то в 2018 — уже почти 2,4 миллиона тонн, согласно данным европейского статистического агентства Евростат, сообщает «Европульс».

Если добавить к мылу моющие средства — стиральный порошок или средство для мытья посуды — получается 12,6 миллиона тонн в год товаров для чистоты.

Большая часть мыла и чистящих средств в Евросоюзе производится всего в 5 странах: Италии, Германии, Франции, Испании и Польше.

Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией спрос на мыло и чистящие средства в Европе вырос. Его удовлетворяют не только промышленные производители, но и частные мыловарни.


популярное за неделю

Мнение

Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип