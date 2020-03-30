Умер председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский 30.03.2020, 11:37

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Александр Кучинский

Фото: minsknews.by

Ему было 45 лет.

Скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ассоциации. Ему было 45 лет.

"О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно", - отметили в ассоциации.

Александр Кучинский родился в 1975 году в Кобрине (Брестская область). После окончания юридического факультета Белорусского государственного университета в 1997 году начал свою трудовую деятельность в Ассоциации белорусских банков, где проработал более 20 лет на различных должностях – от юрисконсульта до заместителя председателя. В 2017 году возглавил ассоциацию.

Являлся членом консультативного комитета по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии, отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам.