Белорусскую экономику может ждать эффект домино 6 30.03.2020, 13:59

2,646

Тактика властей усугубляет ситуацию.

Экономист Сергей Чалый в подкасте Центра новых идей дал неутешительный прогноз о влиянии коронавируса на благосостояние простых белорусов, пишет «Салiдарнасць».

– Это какой-то невероятный глобальный эксперимент по введение мировой экономики в искусственную кому, – отметил он. – Знаете, как это делают медики, чтобы избежать повреждения мозга или других важных органов у больного. Так и экономику будут поддерживать на аппаратах искусственного жизнеобеспечения до тех пор, пока не будет найдена вакцина, потому что иначе человеческие жертвы будут слишком велики.

По мнению собеседника, такие меры будут предпринимать, в первую очередь, в экономически развитых странах.

– А у Беларуси, к сожалению, таких возможностей нет. У нас и так много лет на соплях все висело: ситуация в экономике становилась хуже и хуже. Раньше хоть как-то удавалось свести концы с концами, а сейчас все.

Что произойдет с экономикой? Практически вся сфера услуг схлопнется, кроме ключевых вещей, которые без которых жить нельзя. Как раз те люди, которые осуществляет доставку еды, медикаментов, которые убирают мусор… На самом деле, они окажутся ключевыми для экономики. И они останутся на плаву. А вся остальная «плесень на трубе», которой обросла экономика, она просто отомрет.

Даже белорусские айтишники, которые когда-то казались совершенно неуязвимыми… Они раньше говорили: плевать на ваш кризис, нам хорошо что рубль девальвирует, потому что у нас доходы валюте. И тут внезапно выясняется, что потеря спроса западных людей приводит к тому, что у них основные затраты – это собственно зарплаты. И больше у них нет ничего.

Я очень боюсь вот этого эффекта домино.

По мнению Сергея Чалого, самое неприятное, что на этом фоне белорусскими властями была выбрана тактика отрицания опасности. И это не только вопрос морали.

– Представьте себе ситуацию, чисто гипотетическую. Например, будет нехватка в Беларуси лекарств, оборудование или чего-то еще. И мы обращаемся к мировым производителем: мол, помогите.

А они нам отвечают: ребята, у нас тут США, Италия, Испания горят от эпидемии, поэтому мы с ними работаем. А у вас же никакой эпидемии нет! У вас же ноль смертельных кейсов, заболевших меньше сотни… Вам пока не надо, подождите. И это совершенно реальный сценарий.

И ради того, чтобы мы так хорошо выглядели, люди из-за этого могут реально пострадать. Для меня совершенно понятно, какую тактику выбрала власть. Это ставка на то, если коротко, что «авось пронесет». И это очень рискованная ставка, – считает экономист.