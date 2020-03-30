В Полоцке 19 пожарных на карантине с подозрением на коронавирус 6 30.03.2020, 21:03

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Полоцкая пожарная часть

Официальный представитель МЧС отказался комментировать эту информацию.

У одного из сотрудников Полоцкого горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС подтвердили заражение COVID-19. Такую информацию сообщил “Еврорадио” источник в МЧС.

Мужчина сейчас находится на лечении в Витебской инфекционной больнице. После того как его мазок на коронавирус дал положительный результат, на карантин отправили 19 спасателей.

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий комментировать эту информацию отказался: “Это личная информация о состоянии здоровья. Даже если бы это было так, я бы не смог эти сведения ни подтвердить, ни опровергнуть”.

На медицинскую тайну сослались также в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.