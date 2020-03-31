Ледовый дворец переполнен телами погибших от короновируса 4 31.03.2020, 8:40

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Фото: Cruz Roja Española / twitter.com

Такого никто не ожидал.

По данным на воскресенье, 29 марта, число погибших от коронавируса в Испании составило 6528 человек, а всего заразились почти 78 тысяч человек. В стране действует режим повышенной готовности. Испанцам запрещено покидать свои дома без острой необходимости

Превращенный в крупнейший морг Ледовый дворец в Мадриде, куда только 24 марта начали свозить тела погибших от коронавируса, за пять суток оказался переполнен, сообщает newsru.com.

В спортивном комплексе площадью почти 2 тысячи квадратных метров трупы складывали на лед катка, так как ритуальные службы не успевали ими заниматься и своевременно проводить погребение. Но огромных площадей Ледового дворца не хватило.

Теперь в мэрии Мадрида заявили, что с понедельника, 30 марта, будет организован еще один большой морг для скончавшихся от коронавирусной инфекции. Он также будет временным. Это исключительная мера, подчеркнули в столичном правительстве. Он разместится в здании El Dónut института судебной анатомии в Вальдебебас, сообщает El Pais. Там будут организованы сотни холодильных камер для трупов.

Madrid prepara para el lunes su 2ª gran morgue en la frustrada Ciudad de la Justicia

El depósito, el segundo improvisado tras el del Palacio de Hielo, se instalará en el edificio conocido como El dónut, ideado para acoger el Instituto Anatómico Forensehttps://t.co/U5htDqKTET pic.twitter.com/lDRP0ZxrCE — METALOCUS (@METALOCUS) March 29, 2020 VIDEO: 🇪🇸 Workers and vehicles, including a hearse, enter and leave the #PalacioDeHielo (Ice Palace) shopping centre in #Madrid where an ice rink has been converted into a temporary morgue as Spain battles the #coronavirus pandemic pic.twitter.com/QAYq1dMVCm — AFP news agency (@AFP) March 29, 2020

По данным на воскресенье, 29 марта, число погибших от коронавируса в Испании составило 6528 человек, а всего заразились почти 78 тысяч человек. В стране действует режим повышенной готовности. Испанцам запрещено покидать свои дома без острой необходимости. За нарушение карантина предусмотрены большие штрафы.

В субботу, 28 марта, председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что условия карантина, объявленного из-за распространения коронавируса, становятся еще жестче. Теперь всем, чья работа не является жизненно необходимой, следует оставаться дома с 30 марта по 9 апреля. Во время карантина испанцы будут продолжать получать зарплату, а пропущенные дни отработают потом. С помощью этой меры власти Испании хотят максимально ограничить перемещения граждан и сдержать распространение COVID-19.