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Народный карантин
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Видеофакт: Индийский дорожный патруль рассказывает водителям о карантине при помощи «коронашлема»

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  • 31.03.2020, 10:06
  • 2,291
Видеофакт: Индийский дорожный патруль рассказывает водителям о карантине при помощи «коронашлема»

Офицер штата Тамилнад придумал эффективный способ донести свои аргументы.

Офицер полиции штата на юге Индии в шлеме, символизирующем коронавирус, объясняет водителям правила карантина. Видео показала канадская телесеть Global News, сообщает gordonua.com.

Полицейский в «коронашлеме» уверен, что его вид является более действенным средством, чем какие-либо наказания. В штате Тамилнад карантин введен на 21 день.


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