Анатолий Сахаруша: Белорусская деревня практически мертва 21 31.03.2020, 10:35

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Анатолий Сахаруша

Чиновники отбили желание работать на земле.

Белорусы боятся не только коронавируса, но и белорусского чиновника. Печальная картина для страны - вымирающие деревни. А умирают онии тихо по вине бездарной и безынициативной бюрократии. Любой чиновник или руководитель в первую очередь заботится о своем кармане. Деревня и агрогородки не сохранились, передает «Радыё Рацыя».

Если считать хорошим то, что у людей отбили желание работать на земле, то это их 100% успех, - говорит житель агрогородка Кабаки Анатолий Сахаруша:

- Если сравнивать то, что было в деревне, сколько молодежи, сколько людей, то сегодня она не просто изменилась, но и практически перестала существовать. В том смысле, что остаются только старики, из молодежи - никто. Это только те, кто окончил школу, учился на тракториста и больше ничего им не светило, и кто любил пить «чернила».

По словам коренного жителя Сахаруши, спасти сельское хозяйство и деревню могли бы фермерство и частная собственность на землю. Датированные колхозы и совхозы нужны только на благо чиновника и главы колхоза. Именно этот вид собственности позволяет им хорошо греть руки, используя дешевый труд деревенских рабов.