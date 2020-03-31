«Работаю и получаю пенсию, но хватает лишь на еду и лекарства» 5 31.03.2020, 13:18

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Фото: gazetaby.com

Репортаж из Новогрудка.

В рамках проекта «Приземленная жизнь белорусов: вид сверху» «Салідарнасць» побывала в Новогрудке. Чтобы узнать, чем живут и дышат местные жители.

— Здесь все, как и в других городах. В Минске или Гродно, понятно, будет попроще работу найти. А у нас все время боишься потерять место, потому что потом будет сложно устроиться. Зарплаты все время не хватает, цены прут вверх, — новогрудчане не очень охотно делятся наболевшим.

Как правило, рассказы сводятся к маленьким зарплатам и сложностям с поиском работы.

— Какие тут зарплаты. Возьмите нашу швейную фабрику. У них уже электричество, говорят, в некоторых помещениях отключают за долги. Директор ездит на своей машине, служебную давно нечем заправлять, — еще одна история, услышанная в Новогрудке.

Людмила (имя изменено по просьбе рассказчицы — «Салідарнасць») — работающая пенсионерка. Говорит, что если бы не подработка, просто не представляет, как сводила бы концы с концами:

— Зарплаты у нас тут низкие. Что на них купишь? А пенсии еще ниже. Продукты купишь, лекарства мне в моем возрасте — и все. А я, например, хотела бы новое пальто, сапоги, но не могу себе это позволить. Я работаю и получаю пенсию, но не могу поехать на отдых в Египет. Или даже в Польшу, просто погулять.

По словам женщины, его знакомым приходиться еще тяжелее: многие выживают на одну пенсию. Кроме того, очень заметным стало расслоение на богатых и бедных. И последних становится все больше: «Кто-то на новом «Мерседесе» ездит, а кому и на хлеб не хватает».

— Многие едут за границу работать. Знаете, раньше в основном туда ехали люди без образования. Во всяком случае, без высшего. Теперь едут выпускники институтов и университетов, при этом берутся за любую работу, чаще всего не требующую квалификации. В Польшу едут, в Литву.

Константин живет в нескольких километрах от Новогрудка. За последние годы он сменил несколько работ в городе.

— С завода газовой аппаратуры уволился спустя пару месяцев, — до этого он проработал не один год в Польше и просто не смог привыкнуть к порядкам на госпредприятии.

Некоторое время выполнял частные заказы, но эта была сугубо сезонная работа.

Строительство будущего кафе-бара с гостиничными номерами. Его должны были завершить в августе прошлого года, но работы продолжаются до сих пор

— Сейчас работаю дальнобойщиков в лидской компании. Но уже подумываю найти себе схожую работу в Польше — там зарплата будет разы больше.

По его словам, в Новогрудке сегодня достаточно сложно с работой. Многие вынуждены работать за зарплату до 500 рублей. Бывшие когда-то городскими флагманами предприятия переживают не лучшие времена, кое-кто находится на грани закрытия:

— Местная ПМК считай уже закрылась. Говорят, что завод металлоизделий на очереди.

Около тысячи зарабатывают водители-дальнобойщики, строители, плиточники, говорит Константин. Надежду на относительно неплохие зарплаты дают частные компании.

Один из сайтов вакансий, содержащий более 1600 предложений по Новогрудку и району, указывает средний заработок — 636 рублей. Среди вакансий часто встречаются предложения удаленной работы по интернету, в том числе и для мам в декрете. Зарплаты — от 300 до 800 рублей.

1000 рублей предлагает СПК «Свитязь» трактористу-машинисту. Зарплаты около тысячи и выше обещает производитель консервов «Леор Пластик». До 3000 рублей может заработать продавец ветеринарной продукции.