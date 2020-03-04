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«Президенты приходят и уходят (иных уводят), а Беларусь остается»

  • 4.03.2020, 17:26
«Президенты приходят и уходят (иных уводят), а Беларусь остается»
Юрия Захаренко

Как поздравлял с Днем милиции Юрий Захаренко.

3 марта в Беларуси отмечают день милиции. В Telegram-канале «Беларусь головного мозга» опубликовали скан поздравления Юрия Захаренко, который был первым министром внутренних дел Беларуси (1994-1995 гг.), а 7 мая 1999 года пропал без вести.

Экс-министр Внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко:

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас и семьи Ваши с Днем милиции!

Поднимаю бокал за то, чтобы Вам никогда не приходилось избивать тех, кто желает быть человеком в собственной стране, отдавать честь тому, кто ее не имеет, фальсифицировать дела и материалы в отношении тех, кем должны гордиться.

Низкий поклон семьям погибших. Придет время и мы воздвигнем памятник в столице солдатам правопорядка. Людям, закон и честь для которых священны. Особое поздравление милым женщинам, нашим ветеранам.

Помните! Мы должны быть защитниками народа, а не палачом.

Помните! Президенты приходят и уходят (иных уводят), а Беларусь остается.


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