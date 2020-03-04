«Я пытался у них узнать: за что, почему? Но мне никто не ответил» 1 4.03.2020, 19:57

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Жестокое задержание в Речице: надели наручники, стянули одежду.

На католическое Рождество Андрей Карбалевич со знакомыми ждал такси возле речицкого частного дома. Одного парня держали под руки, он был в подпитии. Вместо такси к компании подъехал милицейский автомобиль. Чтобы у пьяного парня не возникло проблем с правоохранителями, компания решила вернуться во двор. Милиционеры пошли следом, пишет «Белсат».

«Я стоял в калитке и наблюдал. Они там разговаривали, какие-то требования озвучивали, – рассказывает Андрей Карбалевич. – Потом я стал у забора».

Вопросов к нашему герою у правоохранителей не возникло, поэтому Андрей с двумя знакомыми пошли по домам. На остановку пошли через двор, а на шоссе – разошлись… Когда Андрей переходил дорогу, то заметил, что милицейская машина подъехала к его знакомых. Уже когда мужчина сидел на остановке в ожидании автобуса, услышал, что к нему кто-то бежит.

«Хватает [милиционер] меня за руку и резко дергает. Я влетел головой сюда [в конструктивную часть здания]. И затем они пытались заломить мне руки», – вспоминает события того дня Андрей.

На мужчину надели наручники, при задержании стащили одежду. Домой наш герой так и не попал: Андрея Карбалевича задержали за неповиновение, наказали арестом и оштрафовали на две базовые величины. Еще во время задержания Андрей пытался доказать милиционерам, что они нарушают его права.

«Я пытался у них узнать: за что, почему? Но мне никто не ответил. Они только улыбались, и все», – говорит Андрей.

Олег Шабетник, хозяин дома, из которого выходила в тот день компания, рассказал съемочной группе, что на его доме установлены три камеры видеонаблюдения. Он предложил нашим корреспондентам вместе с Андреем Карбалевичем взглянуть видео того дня.

«То, что написано в рапортах [милицейских], попросту кардинально отличается [от видео]. Они попросту сфабриковали, несмотря на то, что видели эти камеры наблюдения», – утверждает Олег Шабетник.

На видеозаписях видны несовпадения с тем, что было написано в милицейском рапорте.

«Ну вот самое интересное, что милиционер Ларченко, который не отходил от двора ни на секунду, он написал, что ты [А. Карбалевич] – на остановке, которая находится отсюда в полукилометре, что ты не повиновался», – комментирует видеозапись с камеры хозяин дома.

Олег Шабетник также рассказал, что после задержания Андрея Карбалевича он спросил у милиционеров, за что того задержали. Один из них ему ответил, что на остановке была женщина, которую Карбалевич оскорбил. Но на остановке в момент задержания Андрея больше никого не было.

Корреспондентхотел узнать у правоохранителей о подробностях этого дела. Но в Речицком РОВД нас направили в пресс-службу в Гомеле, оттуда – к начальнику Речицкого районного отдела Следственного комитета. Связаться с ним по рабочиму номеру не удалось. Его коллеги по телефону рассказали, что он не сидит на месте, и посоветовали продолжать звонить.

В день, когда наша съемочная группа приехала в Речицу, Андрей Карбалевич он получил новое судебное решение. Речицкий суд отменил административное правонарушение, в котором обвиняли героя нашей программы.

Валерий Путицкий из правозащитного центра «Весна» убежден: в случаях неправомерных действий милиционеров нужно отстаивать свои права.

«Если ты уверен, что не виноват, что ты никакого преступления не совершал, то как раз ты [А. Карбалевич] должен был обратиться в областной суд, чтобы оспорить приговор районного суда, написать жалобу в прокуратуру, в Следственный комитет ты еще написал. И те разобрались, отменили решение районного суда. И теперь ты уже вообще невиновен».

В случаях неправомерного задержания правозащитника советуют:

не подписывать протокол или обязательно дописывать свои замечания;

оспорить приговор в вышестоящих инстанциях (областной суд, Верховный Суд);

написать жалобы на действия милиционеров в прокуратуру, Следственный комитет;

подать в суд на действия работников милиции и требовать возмещения морального вреда.