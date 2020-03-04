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Андрей Таран назначен министром обороны Украины

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  • 4.03.2020, 22:12
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Андрей Таран назначен министром обороны Украины
Фото: Сайт Минобороны Украины

На кандидатуре Тарана настаивал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Верховная Рада проголосовала за назначение генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана министром обороны Украины. За такое решение отдали свои голоса 285 депутатов, передет zn.ua.

В сентябре 2015 года Андрей Таран стал членом подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске, где проработал до ноября того же года.

На должность министра обороны президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагали кандидатуры Андрея Сенченко и Михаила Коваля. Отметим, что согласно Конституции Украины, представление на назначение министра обороны, как и главы МИД, может внести только президент. В то же время отправить их в отставку может только Верховная Рада.

Андрей Таран учился в Киевском высшем зенитно-ракетном инженерном училище, и был однокурсником генерал-полковника Игоря Смешко. Какое-то время они шли по жизни вместе, но потом вместе им стало или тесно, или бедно. Но в результате, их дороги снова сошлись. После чего Таран вошел в составе политической партии Смешко "Сила и честь". Также новый министр обороны доверенным лицом своего однокурсника, а также координатором секретариата его партии. Также Таран учился в Национальном университете обороны Соединенных Штатов.


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