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Ученые нашли способ управлять памятью во сне

  • 6.03.2020, 11:53
Ученые нашли способ управлять памятью во сне

На процессы организации памяти могут влиять внешние факторы.

Израильские ученые выяснили, что с помощью запахов можно управлять процессами памяти, пока человек спит. Об исследовании пишет журнал «Нож».

«Известно, что мозг работает с информацией во время сна, — объясняет Элла Бар, аспирантка Тель-Авивского университета. — Чтобы информация отложилась в долговременной памяти, мозг перекладывает ее из гиппокампа — участка, который служит временным хранилищем для новых воспоминаний — в неокортекс. Но как это происходит, остается загадкой».

Добровольцев пригласили в комнату, где распылили аромат розы. Им нужно было запомнить расположение слов в левой или правой половине экрана. После этого участников попросили назвать указанные слова и проводили в лабораторию, где они могли вздремнуть.

В ходе эксперимента спящему к одной ноздре подносили аромат розы. Ученые наблюдали за активностью мозга испытуемых при помощи электроэнцефалографии. Когда участники проснулись, их снова попросили вспомнить слова.

Так ученым удалось сравнить активность полушарий и их роль в процессах, связанных с воспоминаниями. Оказалось, что с помощью запаха можно стимулировать активность одного из полушарий во время сна, и управлять циклами сна.

«Мы пришли к выводу, что на процессы организации памяти могут влиять внешние факторы — такие, как запахи, — отмечает исследовательница. — Это говорит о том, что в мозге, скорее всего, происходит ночной „диалог“ между гиппокампом и отдельными областями коры головного мозга».

Эти выводы могут пригодиться в дальнейших исследованиях, посвященных терапии посттравматического стрессового расстройства или реабилитации пациентов после инсульта.


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