Бывший премьер-министр: Пожили на халяву и хватит 12 6.03.2020, 15:33

5,658

Михаил Чигирь

Нужно навсегда забыть о дешевой российской нефти и газе.

Официальный Минск не видит смысла работать над «дорожными картами» по углублению интеграции с Россией, пока не решены вопросы с поставками нефти в страну, заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

«Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать, - сказал глава внешнеполитического ведомства. - Не работает сейчас рабочая группа (Беларуси и России по интеграции), и смысла нет сейчас работать над этими «дорожными картами», пока не будут решены эти вопросы».

Заявление главы МИД Беларуси для сайта «Радыё Рацыя» прокомментировал бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь:

- На этом этапе Беларуси не нужна никакая углубленная интеграция. Посмотрите, что происходит в последнее время в отношениях между Россией и Беларусью. Молочные, мясные, нефтяные и газовые войны. Сплошные скандалы, постоянные палки в колеса со стороны России. Страны, которые враждебно настроены друг к другу, находятся в лучших отношениях, чем эти "союзники". Поэтому о какой интеграции можно говорить? Пусть сначала разберутся в сегодняшних проблемах, а затем уже нужно двигаться куда-то дальше.

- Все же понимают, что в конечном итоге хочет иметь Россия - еще одну губернию...

- А вот это даже не должно обсуждаться. Поэтому нужно навсегда забывать о дешевой российской нефти и газе, чтобы Москва больше не шантажировала этим. Пожили на халяву - и хватит! Надо приспосабливаться к новым условиям существования и жить так, как живут многие другие страны. И во многих случаях довольно неплохо живут. Это даже не очень прилично - жить за счет другой страны, а бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке.