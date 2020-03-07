До +11°С ожидается в Беларуси 8 марта
- 7.03.2020, 19:01
В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди.
До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 8 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений, умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.