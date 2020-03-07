Турция поможет Украине производить оружие 1 7.03.2020, 21:48

Киев и Анкара прорабатывают планы по производству ударных беспилотных комплексов.

Об этом сообщает украинское Минобороны.

«У нас есть такие планы, и Турция готова работать с нами в этом вопросе. Беспилотники — очень перспективное оружие, они чрезвычайно эффективны. Сейчас Турция доказывает это в своих боевых действиях», — сказал тогдашний глава украинского военного ведомства Андрей Загороднюк, покинувший свой пост при смене правительства 4 марта.

Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.

Агентство отмечает, что Bayraktar TB2 активно и успешно применяется в операции «Весенний щит», проводимой Турцией в Сирии, где дрон используется не только как разведчик и наводчик высокоточного вооружения, но и для ударов, «с высокой эффективностью уничтожая военную технику режима Асада с помощью легких управляемых боеприпасов MAM-L».

В марте западные издания и новостные агентства, в частности Forbes и Bloomberg, написали, что применение Турцией беспилотников в Сирии продемонстрировало преимущество первой в соответствующих технологиях перед Россией, поддерживающей сирийские правительственные силы.

В том же месяце агентство Anadolu в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на Минобороны Турции сообщило, что страна за сутки в рамках операции «Весенний щит» уничтожила в Сирии шесть танков, пять самоходных артиллерийских установок и два комплекса ПВО сирийской армии.