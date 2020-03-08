«Старшее поколение относится с пренебрежением»: официантка в маске рассказала о своей работе 7 8.03.2020, 11:51

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Иллюстрационное фото

Белоруска успела поработать как в обычном кафе, так и в премиум-ресторане.

Новый герой рубрики «Без лица» на сайте onliner.by — официант с опытом работы в обычном кафе и премиум-ресторане. Мораль монолога: придете с улыбкой — все будет хорошо.

«Эй, слышь, ты» — в обычном кафе это постоянная история. Как и навязчивое ухаживание. А старшее поколение — принеси-подай с полным пренебрежением. Откуда пошел стереотип, что официанта нужно подзывать щелчком пальцев? Это дико раздражает. Но терпим.

Уйти, не рассчитавшись, — это проблема официанта. И когда стол уходит за половину зарплаты — это сложно и неприятно.

Штраф за опоздание — окей, это нормально. Как и невыход на работу. Но штраф, когда гость бьет посуду… Я встречала штрафы от 5 до 100 рублей.

Через пять лет варикоз на ногах — обычное дело.

Почти все официанты курят. Это шанс выйти на улицу и постоять в одиночестве для перезагрузки.

Чаевые? Самые большие — $75.

В дорогих ресторанах в целом работать спокойнее. Уже клиенты иные. И относятся вежливее. Но есть и тут люди, которые долго копили, пришли и теперь хотят сервис на всю сумму, как они себе это представляли.

Страшный сон официанта — обеденное меню.

Из хорошего — общение с большим количество отличных людей. В целом люди ведь нормальные идут в рестораны, вежливые, обеспеченные. Если человек приходит хорошо провести вечер, то хочется улыбаться ему в ответ.