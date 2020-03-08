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Сотрудник Совета ЕС заразился коронавирусом

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  • 8.03.2020, 19:32
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Сотрудник Совета ЕС заразился коронавирусом
Иллюстрационное Фото: ЕРА

Он присутствовал на встрече послов всех стран ЕС.

На прошлой неделе коронавирусная инфекция была диагностирована у сотрудника Совета Европейского союза. Об этом 8 марта сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление ведомства, пишет gordonua.com.

В Совете ЕС отметили, что заболевший 2 марта присутствовал на встрече послов всех 27 стран Евросоюза.

В связи с этим 46 сотрудников Совета попросили оставаться дома и следить за состоянием здоровья. Все помещения, где находился заразившийся сотрудник, продезинфицировали и опечатали.

Как отмечает Reuters, это второй случай заражения коронавирусом в органах ЕС за неделю: перед этим заболел сотрудник Европейского оборонного агентства, который недавно побывал в северной Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом. В последние недели количество случаев заражения за пределами Китая значительно превосходит число новых заболевших в Китае.


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