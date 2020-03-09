Белорусский бизнес обяжут помогать банкротам? 9.03.2020, 14:18

Так будет в случае введения нового обязательного вида страхования.

В Беларуси по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси могут создать специальный фонд на случай невыплаты предприятиями-банкротами зарплаты своим работникам. Чтобы такой фонд появился, всему бизнесу придется сброситься, пишет naviny.by.

Банкроты без банкротства

Лукашенко, встречаясь недавно с профсоюзным активом, раскритиковал процедуру банкротства. Мол, вместо оздоровления предприятия процесс этот заканчивается тем, что предприятия «разграбят, растащат, и они перестают существовать».

«Давайте и в правительстве, и профсоюзы, садитесь за стол вместе и думайте, что нам делать с так называемым банкротством. Его не должно быть в Беларуси», — заявлял он.

Интересно, что в тот же день, 28 февраля, на расширенном заседании коллегии министр экономики Александр Червяков говорил о банкротах.

«Совместно с Минфином и Федерацией профсоюзов Беларуси мы разработали концепцию обязательного страхования нанимателей от невыплаты зарплат при банкротстве. Правительством концепция в целом поддерживается», — сказал Червяков.

В этой связи он поручил департаменту по санации и банкротству Министерства экономики подготовить соответствующий проект указа и обеспечить его сопровождение.

Выходит, банкроты в Беларуси могут быть, и под них даже проект указа подготовят. А вот процедуры банкротства, которая не понравилась Лукашенко, быть не должно. Между тем, по данным Министерства экономики, в 2019 году более 4700 организаций находились в процедурах банкротства.

Профсоюзы эта тема особенно беспокоит, так как на таких предприятиях возникают проблемы с выплатой зарплаты работникам. По этой причине профсоюзы уже давно предлагают создать механизм помощи таким банкротам, чтобы снизить социальную напряженность.

К слову, в прошлом году профсоюзы направили письмо Лукашенко (с копией ознакомился БелаПАН), в котором просили поддержать введение обязательного страхования ответственности за невыплату заработной платы при банкротстве организации — в таком случае работнику гарантируется выплата дохода за три календарных месяца.

Чтобы такой механизм заработал, профсоюзы предлагают создать специальный страховой компенсационный фонд, наполнять который предлагается за счет обязательных отчислений всего бизнеса (коммерческих организаций). При этом страховой тариф (размер отчислений) предлагается установить в размере 0,1% от фонда оплаты труда.

Идея профсоюзов бизнесу не нравится

Учитывая, что уже появилось поручение подготовить проект лукашенковского указа по этой теме, можно сказать, что процесс нормотворчества выходит на финишную прямую, и скоро в стране может появиться новый вид обязательного страхования.

Как к нему отнесется бизнес?

«Наниматели выступают против того, чтобы отчисления в предлагаемый фонд делались за счет бизнеса. У нас и так самые высокие по сравнению с другими странами социальные отчисления (в ФСЗН), которые делают наниматели. Шаги по перераспределению этой нагрузки между работодателями и работниками, как ранее было записано в директиве № 4, у нас до сих пор не сделаны», — говорит сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

А ведь в других европейских странах и работники со своей зарплаты делают значительные обязательные взносы на пенсионное страхование, отмечают бизнес-союзы.

«Не только предприниматели должны заботиться о судьбе наемных работников, но и работники должны думать о своем будущем. Если фонд для выплаты зарплаты работникам предприятий-банкротов формировать, то уже за счет отчислений работников, а не нанимателей», — считает вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Лилия Коваль.

По мнению бизнес-союзов, создание такого фонда — не единственная возможность, позволяющая уберечь людей неблагополучных предприятий от неприятностей.

«За рубежом есть практика создания советов трудовых коллективов, которые участвуют в управлении предприятиями и таким образом владеют информацией о ситуации. Если ситуация ухудшается, у людей должна быть возможность найти другую, более перспективную работу», — отметила Жанна Тарасевич.

Поэтому, считают предпринимательские союзы, нужно не увеличивать нагрузку на бизнес, а создавать условия для его развития.

«В этом случае бизнес будет заинтересован создавать новые рабочие места, и люди, которые хотят трудиться, всегда смогут найти достойную работу», — подчеркнула Лилия Коваль.