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Правительство Украины увеличило пенсии людям старше 80 лет

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  • 1.04.2020, 13:50
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Правительство Украины увеличило пенсии людям старше 80 лет

Дополнительные выплаты пенсионеры получат уже в апреле.

Кабинет министров Украины одобрил повышение пенсионных выплат украинцам, которые старше 80 лет, на 500 грн ($18,10) в месяц, а также одобрил выплату единовременного пособия в размере 1000 грн ($36,19) пенсионерам, пенсии которых меньше 5 тыс. грн ($180,9), сообщает hromadske.ua.

Соответствующие решение правительство приняло во время своего заседания 1 апреля.

«Правительство рассмотрит ряд важных вопросов: установление дополнительной ежемесячной выплаты в размере 500 грн для пенсионеров старше 80 лет, вопрос выплаты единовременного пенсионного пособия в размере 1000 грн в апреле, а также индексация пенсий по коэффициенту 1,11, то есть на 11%», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль накануне заседания правительства.

Дополнительные 500 грн пенсионеры старше 80 лет, должны получить уже с апреля 2020 года.


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