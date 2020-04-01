«Баста!»: У нескольких детей из Новых Докторовичей подтвердился коронавирус 13 1.04.2020, 17:33

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Детей перевезли в больницу Борисова.

Сын врача из Копыля, которая сейчас госпитализирована с диагнозом COVID-19, рассказал Telegram-каналу "Баста!" о ситуации в райцентре. Имя собеседника не указывается, но есть у редакции канала.

- Мать принимала женщину, у которой подтвердили вирус. Хоть все были в масках, но защита довольно слабая, конечно. Поехал поток людей из той деревни [Новые Докторовичи] в больницу с пневмониями. Причем тест положительный был не у всех.

Через некоторое время после контакта мама пожаловалась на температуру и ломоту тела. Два дня мучила именно ломота. На третий день я уговорил ее поехать в больницу сделать снимок. На снимке заподозрили пятно на легком. К ночи все же решили отвезти в Борисов. Опять же - с моими уговорами.

Работники не хотят особо ложиться на лечение, так как очень упадет зарплата с больничным. Ну и кроме них работать особо некому. К работе относятся ответственно, вопреки мифам о том, что очереди из-за того, что чай пьют врачи и медсестры.

У кого-то был озноб, но быстро прошло. У кого-то все симптомы были, как у моей мамы. Но все врачи лечат себя сами и, конечно, как уже было сказано в СМИ, они будут одновременно и работать, и лечиться, живя в больнице и соблюдая все предосторожности, чтобы не заразить других.

В Борисове в "инфекционке", по словам мамы, спокойно. Все по палатам. Ничего вопиющего.

По симптомам - повышенная до 38.3 температура. Сатурация в норме. Ставят капельницы. Все - как при обычном лечении гриппа.

Что касается анализов - их в Копыле делали всем пациентам с развивающейся пневмонией и всему персоналу который мог иметь контакт с подтвержденной заболевшей. Известно от местных, что у нескольких детей из Докторовичей тоже вирус подтвержден.

Вывод в целом один: врачи работают. Защиты лучше, чем просто маска, конечно, не хватает. Но тут сложно представить, сколько и чего нужно для каждого работника.

Из странного - это отсутствие инструкций от высшего начальства в первое время. Да и костюмов защитных на всю больницу привезли 15 штук. Как по мне, одноразовые дождевики копеечные и то бы имели смысл. Но увы.

В воскресенье утром анализ женщины был подтвержден и стало известно что у работников больницы есть симптомы, но очень долго не знали все кому звонить и что с этим делать. Надеюсь, сейчас решения принимаются быстрее.

Часть больных из Копыльского района - в Копыле в терапии, часть - в Борисове, часть - в Минске. Освобождают другие резервы. Говорили, в тот же Борисов уже не везут пока, все укомплектовано. А если привозят, то почему-то только ночью.

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