Правозащитники требуют восстановить студентку, добивающуюся введения карантина 2 10.04.2020, 14:28

1,190

Елизавета Прокопчик

Вопрос может быть вынесен на международный уровень.

Правозащитный центр «Весна» направил обращение ректору Минского государственного лингвистического университета Наталье Барановой по поводу исключения студентки этого учебного заведения Елизаветы Прокопчик, сообщает сайт spring96.org.

Обращение от имени организации подписал председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

«Правозащитный центр «Весна» выражает серьезную обеспокоенность в связи с исключением студентки МГЛУ Елизаветы Прокопчик по причине ее активной общественной позиции, направленной на внедрение дистанционного обучения из-за распространения коронавирусной инфекции в университете», - говорится в заявлении.

Правозащитники считают, что необходимо учитывать контекст, при котором была отчислена студентка. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии распространения коронавирусной инфекции и призвала все государства принять профилактические меры для предотвращения ее распространения. В то же время в Беларуси не принимаются активные меры, направленные на профилактику распространения COVID-19, и не закрывает учебные учреждения на карантин, не внедряет повсеместно дистанционное обучение студентов.

Елизавета Прокопчик имела до этого ряд заболеваний (пневмония, бронхит), ее действия были продиктованы заботой о своем здоровье. Соответственно, причина пропуска занятий должна рассматриваться в этом случае как уважительная, а наказание отменено как незаконное.

Правозащитный центр «Весна» призывает отменить взыскание Елизаветы Прокопчик и восстановить ее в правах студентки Минского государственного лингвистического университета.

В противном случае правозащитники будут вынуждены информировать международное сообщество о нарушении университетом норм Болонского процесса, о преследовании студенческой активистки Прокопчик, которая защищает свои права и права других студентов во время эпидемии коронавируса.

«Так же мы будем вынуждены поднять вопрос о преследовании студентки Е. Прокопчик перед иностранными университетами и другими учреждениями, которые имеют образовательные и рабочие контакты с вашим университетом, чтобы они серьезно рассмотрели дальнейшие перспективы сотрудничества», - заявляют правозащитники.

Кроме того, соратники Елизаветы запустили на сайте petitions.by онлайн-петицию за восстановление студентки в университете. Они считают, что отчисление девушки является необоснованным и противоречит положениям Кодекса об образовании и правилами внутреннего распорядка МГЛУ. Присоединиться к петиции может каждый желающий.