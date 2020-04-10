«Он был здоровый и крепкий мужик, ходил по Гималаям» 10.04.2020, 15:11

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Дмитрий Романчик

Стали известны подробности об умершем в Индии белорусе.

45-летний Дмитрий Романчик из Минска прилетел в Индию 26 февраля. Как говорят его друзья, мужчина много лет увлекался индийской философией, йогой, изучал санскрит. Для белоруса это путешествие в Индию было первым и последним: он скончался в ночь с 8 на 9 апреля.

— Дмитрий удивительный человек, светлый и добрый, настоящий спортсмен, богатырь. Сплавлялся на байдарках, занимался восточными единоборствами, увлекался индийской философией, йогой, — рассказывает tut.by Анастасия, знакомая Дмитрия Романчика.

Девушка сейчас находится на юге Индии в 2,5 тысячи километрах от Варанаси. Здесь рано утром 9 апреля в одном из гестхаусов нашли тело Дмитрия Романчика. Мужчине 45 лет, жил в Минске и в конце февраля впервые в жизни прилетел в Индию.

— Он мечтал об этой поездке, и она свершилась, — отмечает в беседе с нами Анастасия. — Ситуация такова, что сейчас мы даже не можем приехать на похороны друга.

Чтобы остановить стремительное распространение коронавируса, в Индии сейчас карантин, введен комендантский час и запрет на передвижение по стране. Поэтому Анастасия остается в штате Тамилнад и держит связь с другими знакомыми Дмитрия. Как рассказывает наша собеседница, последний раз она общалась с Дмитрием Романчиком 5−6 апреля. Он был жизнерадостным, на здоровье не жаловался и философски отнесся к тому, что застрял в стране, рассказывал, что он закрыт в гостинице, но есть человек, который ему приносит еду.

По словам Анастасии, до ситуации с коронавирусом Дмитрий собирался вернуться в Минск, обратный билет покупал с открытой датой.

«Цель пути: правильно и жизнерадостно по нему идти. Порой, офигевая от того, насколько интересна и прекрасна эта жизнь», — эта последняя запись, которую Дмитрий Романчик оставил на своей странице в Facebook 8 апреля.

Что стало причиной смерти, его друзья не знают, ждут результаты вскрытия.

— Это был здоровый и крепкий мужик. Ходил по Гималаям, сплавлялся по горным рекам, — говорит Андрей, знакомый Дмитрия Романчика. Мужчина сейчас находится в Индии. — Мы знакомы несколько лет, но общались только в социальных сетях. А не так давно увидел Дмитрия в списках посольства на эвакуацию. Еще подумал: мы столько раз не смогли увидеться в Минске, значит, встретимся в самолете.

О смерти своего близкого друга Оксана, которая сейчас находится в Минске, узнала одна из первых. Еще в 12 часов ночи Дмитрий общался с приятелем, это был обычный разговор.

— Дмитрий вел здоровый образ жизни, мы с ним говорили за день до произошедшего. Он прекрасно себя чувствовал, ничего не болело, никаких симптомов простуды или коронавируса. Даже в закрытом помещении он чувствовал себя хорошо, все время посвящал духовным практикам. Сколько его знаю, Дмитрий даже простудой не болел, очень крепкий иммунитет был, — вспоминает Оксана. — Дмитрий строил грандиозные планы, хотел еще раз полететь в Индию осенью и показать мне страну, присылал фотографии статуэток, которые купил в подарок.

Друзья Дмитрия добавляют, мужчина в Минске он проводил лекции, семинары. Сейчас решается вопрос, где и каким образом будет захоронен Дмитрий.

— Пока живые не могут добраться домой из Индии, а как доставить тело? Последнее слово будет за родными Дмитрия, — говорит Анастасия.