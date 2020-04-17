Журналисты показали, откуда белорусским водителям приходят «письма счастья» 5 17.04.2020, 22:25

4,280

Система фотофиксации нарушений скорости изнутри.

Сайт abw.by побывал в Центре фиксации правонарушений и познакомились с фабрикой "писем счастья" изнутри. На вопросы журналистов ответил пресс-секретарь СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" Александр Хилькевич:

- Единая система фотофиксации нарушений скоростного режима в Беларуси была введена в эксплуатацию 5 июля 2012 года. Почему приняли решение о создании системы? Потому что 1200 погибших в ДТП за 2011 год - это для Беларуси очень много! По статистике каждое третье ДТП с гибелью людей происходит по причине превышения скорости движения транспортных средств. Поэтому одной из стратегий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, стало снижения количества нарушений скоростного режима на дорогах страны.

Наиболее эффективным средством решения этой задачи оказался контроль скорости в автоматизированном режиме с использованием технических средств, который в то время уже успешно применялся во многих развитых странах мира.

Идея системы проста - фиксация превышений скорости техническими средствами в автоматизированном режиме и привлечение нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством.

Оператором технических средств контроля является гражданская организация СЗАО "Безопасные дороги Беларуси". Административный процесс по результатам фотофиксации ведут сотрудники отдела обеспечения деятельности системы автоматизированной фиксации правонарушений МВД Беларуси.

Все начинается на дороге

В настоящее время система фотофиксации насчитывает 540 датчиков контроля скорости (ДКС), в том числе 483 - в стационарном исполнении (Mesta 2000/2200, MultaRadar SD 580, PoliScan, Кордон), 57 - мобильные системы (PoliScan), именуемые в народе "треногами".

фото с сайта: abw.by

Это центр обработки данных:

Информация с датчиков контроля скорости поступает именно сюда. Оператор проверяет качество зафиксированной информации.

В данном случае система распознала транспортное средство и выдает сведения о том, что это легковой автомобиль, двигающийся по первой полосе дороги на удаление со скоростью 109 км/ч при допустимых на данном участке 90 км/ч. Все данные о превышении зафиксированы корректно.

И размер автомобиля тоже?

Представим ситуацию, что на участке дороги скорость для легковых автомобилей ограничена знаком "90", для грузовых - "70". Как камера отреагирует и определит нарушителя, если, допустим, грузовик ехал 90 км/ч? Оказывается, камера определяет это по габаритным размерам автомобиля и автоматически относит его к категории грузовых авто с ограничением "70". Качество работы камеры во избежание ошибок в этом случае проверит оператор.

Камера делает несколько снимков в разных оптических диапазонах в зависимости от времени суток, погодных и прочих условий. На одних фотографиях отчетливо видно изображение транспортного средства, на других - буквы и цифры регистрационного знака. В том числе фиксируется место, время, дата фиксации, полоса движения, направление движения и скорость движения транспортного средства.

Кроме того, датчик контроля скорости PoliScan делает фотоснимок с идентифицирующей рамкой, которая обозначает транспортное средство, скорость которого была измерена лазером.

В постановлении печатается фотоснимок с максимально качественным изображением регистрационного знака (насколько это возможно с учетом размера фотоснимка в постановлении и особенностей черно-белой печати принтера). Поэтому фотоснимки в постановлениях бывают темными и не панорамными (как правило, это увеличенная часть фотоснимка с изображением регистрационного знака).

Если же на транспортном средстве регистрационный знак отсутствует или его изображение некачественное и не позволяет идентифицировать владельца транспортного средства, водитель остается безнаказанным. Но таких фиксаций немного.

В дело вступают люди в погонах

После центра обработки данных информация направляется в отдел обеспечения деятельности системы автоматизированной фиксации правонарушений МВД Беларуси, находящийся в этом же здании. Именно здесь юридически "рождается" тот самый документ, который в народе именуют "письмом счастья", а по факту - постановление о привлечении к административной ответственности.

Необходимо отметить, что у специалистов СЗАО "Безопасные дороги Беларуси" нет доступа к персональным данным граждан, они видят только нарушение и регистрационный знак автомобиля. А вот дальше уже сотрудник МВД, исходя из сведений, предоставленных ему, определяет нарушителя по данным, указанным при регистрации автомобиля, и иным учетам, имеющимся у правоохранителей.

Если владелец авто - юридическое лицо, то в организацию делается запрос о предоставлении сведений о том, кто конкретно был за рулем автомобиля в момент нарушения.

"Письмо счастья" - вот оно

После оформления постановления копию этого документа распечатывает принтер.

Качество черно-белой печати принтера, конечно, уступает качеству изображения авто на экране, которое изучают сотрудники ГАИ.

Эта машина складывает копии постановлений в виде бесконвертных почтовых отправлений.

Каждому постановлению присваивается штрихкод, он считывается сканером, после чего вся информация заносится в базу данных, что не дает почтовому отправлению потеряться.

Зафиксированные нарушения - это всего лишь 1-2% реальных нарушений, надводная часть айсберга. Подводная же его часть - это 98-99% нарушителей, которые притормозили перед камерой. В этом и заключается профилактический эффект системы - датчик контроля скорости заставляет нарушителей двигаться на контролируемом участке дороги с установленной скоростью. Это делается для того, чтобы предотвратить ДТП на данном участке дороги. Если камера установлена, значит, скорее всего, раньше их здесь случалось немало.

фото с сайта: abw.by

Вот как это происходит. Например, на участке дороги, где стоит знак ограничения скорости "90", 20-30% водителей нарушают установленную скорость. А там, где стоит датчик контроля скорости с предупреждающим знаком, таких нарушений фиксируется не более 1-2%.

Конечно, какой белорус не любит быстрой езды… Но все это хорошо, когда хорошо заканчивается. Не все водители могут правильно оценить дорожную обстановку и возможности своего автомобиля. Вместе с тем подавляющее большинство автомобилистов соблюдает скоростной режим, и датчики контроля скорости их не раздражают.