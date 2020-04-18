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Минздрав дал странную цифру по количеству заболевших коронавирусом в Беларуси

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  • 18.04.2020, 13:59
  • 3,981
Минздрав дал странную цифру по количеству заболевших коронавирусом в Беларуси

Как такое вообще может быть?

Сегодня Минздрав насчитал 3785 случаев заболевания коронавирусом в Беларуси

«На стационарном лечении находится 3282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациента. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика.

Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

При этом вчера Минздрав выдавал совершенно иные сведения, при подсчете которых получалось, что по официальной статистике коронавирусом в Беларуси заразились 4779 человек.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят массовые спортивные и культурные мероприятия.

Независимые СМИ и блогеры отмечают, что случаев заражения и смерти от коронавируса в Беларуси значительно больше, чем сообщает Минздрав.


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