Минздрав насчитал 4779 случаев заражения коронавирусом в Беларуси

Минздрав насчитал 4779 случаев заражения коронавирусом в Беларуси13
- 17.04.2020, 13:28
- 7,179
Вместо карантина власти увеличивают количество массовых мероприятий.
Минздрав заявил, что в Беларуси зафиксированы 4779 случая заражения коронавирусом. Умерли 42 пациента.
По данным, которые предоставило министерство, за сутки количество зараженных увеличилось на 575 человек.
Напомним, в Беларуси не только не вводятся карантинные меры, но и увеличивается количество массовых мероприятий. Церкви на православную Пасху будут открыты, 25 апреля в Беларуси пройдет субботник, власти проведут парад на 9 мая.
По данным независимых СМИ и блогеров, официальные цифры, предоставляемые министерством, cущественно занижены.