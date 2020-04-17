Минздрав насчитал 4779 случаев заражения коронавирусом в Беларуси 13 17.04.2020, 13:28

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Вместо карантина власти увеличивают количество массовых мероприятий.

Минздрав заявил, что в Беларуси зафиксированы 4779 случая заражения коронавирусом. Умерли 42 пациента.

По данным, которые предоставило министерство, за сутки количество зараженных увеличилось на 575 человек.

Напомним, в Беларуси не только не вводятся карантинные меры, но и увеличивается количество массовых мероприятий. Церкви на православную Пасху будут открыты, 25 апреля в Беларуси пройдет субботник, власти проведут парад на 9 мая.

По данным независимых СМИ и блогеров, официальные цифры, предоставляемые министерством, cущественно занижены.