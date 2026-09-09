ВСУ поразили в Севастополе российский скоростной катер «Мангуст» 9.09.2026, 15:28

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фото: almaz-kb.ru

Разгромлены и другие важные объекты оккупантов.

Украинские военные поразили российский патрульный катер «Мангуст», базу запуска беспилотников, вражеские средства разведки и не только.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение объектов произошло в течение 8 сентября и в ночь на 9 сентября. В Казачьей бухте временно оккупированного Севастополя подразделения Сил обороны поразили российский скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст».

Этот корабль предназначен для патрулирования, защиты морских акваторий и борьбы с маломерными целями. Длина катера составляет около 20 метров, максимальная скорость достигает 50 узлов (свыше 90 км/ч), а экипаж насчитывает до 6 человек.

Кроме того, на территории оккупированного полуострова украинские силы повредили антенный комплекс радиоэлектронной разведки в Оленевке и антенну в радиопрозрачном куполе отдельного командно-измерительного комплекса в Витино.

В районе оккупированного Донецка украинские защитники нанесли удар по месту хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников врага.

Силы обороны поразили еще несколько важных объектов противника на востоке страны.

склад беспилотников - в Докучаевске Донецкой области;

склад боеприпасов подразделения «Рубикон» - в Фащевке Луганской области;

еще один склад боеприпасов - в Селидово Донецкой области.

В настоящее время окончательная степень нанесенного оккупантам ущерба уточняется.

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