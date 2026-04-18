В Севастополе после атаки дронов и «Фламинго» горит порт 13 18.04.2026, 8:08

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Взрывы также прогремели в районе ТЭЦ и аэродромов.

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 18 апреля прогремела серия взрывов. По данным мониторинговых каналов, беспилотники атаковали порт и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Атака на Севастополь

Атака на оккупированный Крым началась около 01:00 часов. Очевидцы рассказали о взрывах и «прилете» в Бахчисарае, а также о пусках ракет российской противовоздушной обороной в Саках, где действует военный аэродром россиян, и в Евпатории.

Через некоторое время взрывы начали раздаваться в Севастополе.

«В городе слышны многочисленные взрывы, российская ПВО вела интенсивный огонь «со всех позиций», — пишут OSINT-каналы.

Стрельбу фиксировали в районе Севастопольской ТЭЦ, а с Сапун-горы работал прожектор. Над Ленинским районом города слышали пролет беспилотника.

Мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал видео, на которых видно, что после атаки горит порт Севастополя.

Сильный пожар наблюдается в направлении бухт Камышовая и Казачья. Об этом сообщает проукраинский Telegram-канал «Крымский ветер».

«По мощности взрыва это сопоставимо с тем, когда Storm Shadow налетали на Севастополь, даже сильнее. Возможно, «Фламинго» наведались», — утверждают в канале.

Впоследствии очевидцы информировали, что в Севастополе после атаки наблюдается ряд «прилетов» после атаки. Падение обломков в частности фиксируют в районе проспекта Победы.

Между тем OSINT-аналитики пишут, что после массированной атаки на Севастополь поднялся пожар в районе порта. В городе наблюдается также ряд пожаров в результате атаки. Мониторинговый канал Supernova+ уточняет, что в порту Севастополя горит резервуар с нефтепродуктами.

Так называемый губернатор Севастополя Развожаев атаку и пожар в городе подтвердил: пишет, что пожар поднялся якобы в результате падения обломков сбитого БпЛА. Площадь возгорания, как он уверяет, якобы небольшая, а горит резервуар с остатками топлива в районе микрорайона Казачья Бухта.

Удары по аэродромам

Кроме того, сообщается о серии взрывов в районе аэродрома «Саки» в Новофедоровке около 01:20. На аэродроме «Кача» очевидцы слышали запуск сигнальных ракет и огонь из зениток и пулеметов трассирующими боеприпасами.

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