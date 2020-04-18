закрыть
18 апреля 2020, суббота, 22:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Японии опасаются коллапса системы здравоохранения

  • 18.04.2020, 21:55
  • 2,160
В Японии опасаются коллапса системы здравоохранения
Фото: Kyodo

В больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом.

Врачи в Японии опасаются коллапса системы здравоохранения из-за участившихся случаев коронавируса. В больницах не хватает мест для пациентов. Об этом сообщает ВВС.

По словам японских чиновников, отделения неотложной медпомощи не могут принять некоторых пациентов с серьезными заболеваниями из-за дополнительной нагрузки, вызванной вирусом.

Одна машина скорой помощи с пациентом с симптомами коронавируса была отвергнута 80 больницами, прежде чем больного смогли госпитализировать.

Врачи в отделениях общей практики в городе оказывают помощь больницам в тестировании потенциальных пациентов с коронавирусом, чтобы ослабить нагрузку на систему здравоохранения.

"Каждый должен протянуть руку помощи. В противном случае больницы не выдержат", - сказал заместитель главы ассоциации врачей общей практики Коношин Тамура.


популярное за неделю

Мнение

Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники
Пора уже на душегуба надевать или смирительную рубашку, или наручники Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса
Лукашенко сам может стать жертвой коронавируса Павол Демеш, Мирослав Чаплович