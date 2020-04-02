Бизнесмен: Ситуация с запчастями для авто в Беларуси стремительно меняется 8 2.04.2020, 12:23

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Что происходит на рынке?

Пандемия уже "притормозила" мировой автопром: многие заводы в буквальном смысле встали. А не приведет ли коронавирус к дефициту запчастей? Журналисты abw.by пообщались с представителями этого сектора бизнеса и вот что от них узнали…

С поставками проблем нет, но…

Сначала в Китае, затем в Европе коронавирус наделал бед. Ощущает это и автопром: многие производители остановили свои заводы как из-за эпидемиологической ситуации, так и элементарно из-за нехватки комплектующих (да-да, как раз из Китая). А как сложившаяся ситуация сказывается на поставках и наличии запчастей?

"Забирал на днях груз, который шел из Владивостока. Обычно идет две недели, в худшем случае три, на этот раз - месяц. Не знаю, с чем это связано, но факт. Из Китая все нормально идет. Но надо понимать, что Китай большой: если в регионе не было вспышек коронавируса, то там все спокойно, все по-прежнему, а если это ближе к Уханю, то, возможно, и есть какие-то вопросы с поставками. Но лично я с такими проблемами не сталкивался", - рассказывает знакомый предприниматель, работающий в области автомобильного тюнинга.

"Весна, должно быть оживление, а его нет. Все продавцы, соседи в шоке. Человек торгует в день на 300 рублей и по итогу оказывается в минусе", - говорит индивидуальный предприниматель, имеющий торговую точку в одном из автомоллов Минска. Основная проблема, с его точки зрения, как раз падение активности покупателей. С поставками запчастей затруднений нет: как с местных складов все в течение нескольких часов ехало, так и едет, поставки под заказ тоже идут. Но с курсовыми колебаниями цены выросли: "Еще в январе я заказывал масляный фильтр за 5,12 рубля, сейчас он стоит 5,90. И так по большинству позиций".

Официальная позиция

"Учитывая ситуацию с коронавирусом в странах Азии и Европы (где принимаются меры вплоть до остановки предприятий), возникает вопрос о стабильности поставок запчастей и автомобильных компонентов в Беларусь. Насколько они стабильны? Существует ли риск увеличения сроков поставок или иные ограничения? Какие меры предпринимаются, чтобы не допустить дефицита по востребованным позициям в случае форс-мажорных обстоятельств?" - такой запрос мы направили в пресс-службу компании Bosch. В ответ было получено следующее сообщение (публикуется в сокращенном виде):

"В условиях развивающегося кризиса, связанного с распространением вируса, компания Bosch видит своим приоритетом заботу о безопасности людей и максимальное сохранение партнерских отношений с контрагентами.

Нашим базовым принципом является стопроцентное соблюдение законности как в рамках международных нормативов, так и рекомендаций по профилактическим мерам, обозначенным ВОЗ и Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Следуя им, с 16 марта по 30 апреля сотрудники компании Bosch в Беларуси работают удаленно., так как мы стремимся принимать все необходимые меры для того, чтобы сделать рабочий процесс для наших сотрудников безопасным.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации и ищем возможность удовлетворять запросы наших партнеров, соблюдая требования по безопасности. Чтобы избежать острого дефицита необходимых автокомпонентов и запчастей, компания приложит максимум усилий для того, чтобы в период пандемии процесс производства и поставок запчастей был стабильным и регулируемым".

Все меняется очень быстро

Еще на прошлой неделе мы попытались взять комментарий у представителя одного из крупных игроков на рынке запчастей. Несколько раз разговор откладывался из-за того, что "ситуация постоянно меняется", - наш спикер то и дело "зависал" на продолжительных "антикризисных" планерках. В итоге он согласился рассказать о ситуации без упоминания своей компании: "Все равно эта информация уже завтра потеряет свою актуальность, приводить конкретные примеры и цифры просто бесполезно".

Но его рассказ, безусловно, заслуживает внимания, поэтому приводим его практически без купюр:

"Ситуация меняется в худшую сторону едва ли не ежечасно. Совещания проводятся намного чаще. И каждый раз появляются новые факторы. В складывающейся ситуации давать какой-то официальный комментарий или строить прогнозы бесполезно - слишком стремительно все меняется.

Во второй половине января, по окончании российских новогодних каникул, мы анализировали имевшиеся тогда риски. Большая часть запчастей поступает из Китая, соответственно по этим поставкам и принимались решения.

У крупных компаний склады всегда формируются с определенным запасом с учетом оборачиваемости. Плюс имеются различные компенсирующие меры, например, замещение другими позициями. То есть на тот момент вопрос был в том, будем мы иметь затруднения по поставкам тех или иных позиций или нет, а если будем, то что предпринять, чтобы компенсировать эти провалы.

С учетом этого мы и строили планы по формированию складов. Также стали "наседать" на поставщиков и обеспечили дополнительный контроль, чтобы выдержать сроки по поставкам. Я слышал много историй из других бизнесов о задержках партий той или иной продукции из Китая, доходило где-то до одного-двух месяцев.

Вообще уязвимость в этой ситуации зависит от мощностей заводов, их расположения, логистики и прочего. У одних предприятий производство или поставщики находятся в затронутых коронавирусом районах, у других - нет. Кто-то закупил сырье до начала эпидемии, кто-то - нет. Одни предпочитают закрываться, другие ужесточают санитарно-эпидемиологические меры и формируют смены на производстве и складах таким образом, чтобы продолжать работу. Так было в Китае, а сейчас это повторяется в Европе.

В Китае коронавирус идет на спад, сейчас мы в этой части большой проблемы не видим. Истории о том, что корабли будут простаивать в портах по две недели в карантине, не подтвердились. По Китаю улучшение ситуации вообще наступило резко - мы предполагали худший сценарий развития событий. Но мы не ожидали, что коронавирус так сильно затронет Европу и страны СНГ.

Но сейчас у нас другая проблема - снижение покупательной способности. Если сравнивать с 2019 годом, то падения продаж еще нет, они пока больше, чем в прошлом году. Но планы уже не выполняются, динамика отрицательная, и мы понимаем, что в ближайшее время спрос только будет снижаться.

Эта тенденция связана как с курсовыми колебаниями, из-за чего цены в рублях стали выше, так и с той эпидемиологической ситуацией, которая складывается у нас и в соседних странах. Причем курс уже не так критичен - куда сильнее начинает сказываться ситуация с самим коронавирусом в нашем регионе. Еще две недели назад мы не предполагали, что все это будет происходить у нас.

Причем у нас ситуация более стабильная, чем в соседних странах, где введен жесткий карантин. В России обсуждается вопрос о товарах первой необходимости. Запчасти из этой категории могут быть исключены. В ситуации самоизоляции никто за запчастями для автомобиля ходить не будет.

Сейчас вопрос не в том, чтобы обеспечить склад товаром и иметь запас, а в том, что снижается покупательский спрос. У каждого предприятия - свои нормы оборачиваемости. Мы провели ряд мероприятий по формированию склада на весь плановый период обеспечения, уверен, что так поступили и наши конкуренты. Товара для всех хватает, потому что склад сформирован, а объемы продаж снижаются. В этом теперь проблема".

А как насчет подержанных запчастей?

Б/у детали импортируются из европейских стран, которые уже несколько недель на жестком карантине. Как обстоит ситуация с поставками здесь?

"Времени прошло немного, пока дать полную оценку происходящему сложно. Понятно, что колебания курсов влияют на активность покупателей. Сейчас люди не готовы вкладывать большие деньги в дорогие узлы - двигатель, коробку передач. Рынок сместился в сторону недорогих деталей, - замечает директор "Автопривоз-Трейдинг" Игорь Цуканов. - Что касается поставок из Европы, то надо понимать, что сейчас активность там снижена, многие предприятия временно закрываются, это касается и "разборок". Ограничено перемещение товаров, границы закрыты. Да, пока запчасти пропускают, но это ведь не товары первой необходимости, поэтому, что будет дальше, пока неизвестно".

Другие представители этого сектора рынка запчастей также говорят о том, что с поставками контейнеров из Европы проблем нет, но замечают, что речь идет о старых партиях, которые готовились до вспышки коронавируса в Европе, а закрытие границ проезду фур не помешало. Но сейчас они очень осторожны в прогнозах и признают, что временно приостановили новые заказы. Во-первых, из-за ситуации в европейских странах, где деятельность многих "авторазборок" поставлена на паузу. Во-вторых, из-за ожидаемого падения реализации на белорусском рынке.

О чем и говорит один из предпринимателей, решивший остаться анонимным:

"Ситуация сейчас непонятная, причем предсказуемости мало как со стороны наших западных партнеров, так и на нашем родном рынке. Розничные продавцы говорят о том, что число покупателей у них уменьшилось, они пока не готовы к новым поставкам - им бы старые партии распродать. Поэтому взяли паузу: там ничего не заказываем, здесь пытаемся продать. Будем смотреть по ситуации, что делать дальше".

Наш вердикт

Проблем с поставками из Китая многим удалось избежать, а срыв сроков если и был у отдельных компаний, то, судя по всему, имел незначительные последствия. Ситуация с коронавирусом в Европе выглядит более угрожающей, но тут проблема не в поставках (пока в этой части также все неплохо). Эпидемия вплотную подошла к дверям нашего дома, а это уже грозит совершенно другими проблемами. Сейчас представители бизнеса отмечают падение покупательской активности, пока что не очень большое. Но сама тенденция уже имеет место, а дальнейшее развитие событий предсказывать никто не берется. Но в целом ожидания тревожные.