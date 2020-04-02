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Народный карантин
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Светлогорск, Барановичи, Жодино, Щучин: Эпидемия коронавируса охватывает Беларусь

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  • 2.04.2020, 13:45
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Светлогорск, Барановичи, Жодино, Щучин: Эпидемия коронавируса охватывает Беларусь
Фото: minsknews.by

Информация из регионов, которую подтвердили из разных источников.

Телеграмм-канал «Баста» собрал информацию из различных регионов Беларуси, которую смогли проверить и подтвердить из разных источников.

Светлогорск. 1 апреля забрали женщину из бассейна с симтомами коронавируса, начала задыхаться. Сейчас находится в реанимации в Центральной районной больнице.

Барановичи. Работник Железнодорожной больницы (Слонимское шоссе, 8) сообщает, что учреждение закрыто на карантин. Туда свозят всех пациентов с пневмонией и симптомами коронавируса.

Жодино. Новый терапевтический корпус Центральной городской больницы освобождают для приема пациентов с пневмонией и коронавирусом. Информация от медработников.

Мозырь. Студентка Мозырского государственного педагогнического университета госпитализирована с подозрением на коронавирус.

Щучин. Центральная районная больница. Устный приказ главврача Загоровского Ивана Владимировича: Видите симптомы коронавируса – пишете «пневмония», чтобы не портить статистику. Любой, кто напишет хоть что-то о коронавирусе – заявление на увольнение. Информация от сотрудников больницы.

Брест. Брестская областная больница. Вчера поступила пожилая женщина (возраст 80 лет) Столинский район, результат теста положительный на Covid-19. Привезли всех родственников, и они проходят проверку. Женщина одна лежит в боксе. Предположительно заразилась от дочери, которая проживает в Гомеле.

Пинский район. Инфекционная больница в деревне Молотковичи. Мест нет, у всех пневмония, тест на коронавирус никому не делают. Ссылаются на приказ областного начальства.

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