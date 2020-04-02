Лукашенко: Если бы я не закрыл тебя в квартире – ты бы перенес этот коронaвирус на ногах 91 2.04.2020, 18:19

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Фото БелТА

Советы сумасшедшего.

Александр Лукашенко в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании «Мир» 2 апреля снова подчеркнул, что из-за эпидемии коронавируса не намерен вводить в Беларуси меры карантинного характера.

Как сообщает газета «Звязда», обращаясь к журналисту, диктатор спросил:

— А потом, ты уверен, что у тебя нет коронавируса сейчас? И я не уверен. Представь, что я тебя с твоей семьей: ребенок, жена, ты, может быть кто-то еще — я тебя закрою в квартире. А ты не знаешь, больной или нет. А если твоя иммунная система сильная и ты переносишь сейчас на ногах … Я уверен, что миллионы людей уже переболели вирусами, в том числе и коронавирусом. И вот я закрыл тебя в квартире — ни выйти, ни пройти… Главное, еще нужно пропуск выписать, чтобы выйти и куда-то сходить — это до безумия дошло, во время войны такого не было, когда люди со смертью сталкивались! Я тебя там закрываю, и завтра у тебя в этой тухлой квартире, 25 или 80 метров, начинает активно проявляться этот коронавирус. Что происходит? Ты всех заразил. А если бы я не закрыл тебя там, ты бы перенес этот коронавирус на ногах. Что, такой сценарий невозможен? Я знаю, что это возможно, и пусть хоть один врач скажет, что я неправ, — сказал диктатор.

По словам Лукашенко, организм должен бороться с инфекцией, а для этого надо чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и хорошо питаться.

— Вчера один очень умный россиянин сказал: надо физически бороться с ним. Я думаю, как же физически? Надо себя защитить от опасности. Спортом заниматься надо и на свежем воздухе быть. Надо легким помочь. Мы, говорит, на диете сидели, а нужна жирная пища. И я тоже ограничивал себя. А сливочное масло надо сейчас есть: оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый, говорит, наверное, не дурак. Из опыта своего его в этом поддерживаю, — сказал Лукашенко.