В Тунисе режим карантина контролируют роботами

В Тунисе режим карантина контролируют роботами1
- 2.04.2020, 19:24
- 1,233
Видеофакт.
Автоматические патрульные могут передвигаться по улицам города со скоростью 13 км/час, передает korrespondent.net.
В Тунисе власти решили применить роботы P-Guard в патрулировании улиц во время карантина из-за пандемии коронавируса. Видео такого робота опубликовано в Youtube.
Сообщается, что роботами P-Guard можно управлять дистанционно через Wi-Fi или 4G.
Автоматические патрули могут передвигаться со скоростью 13 км/час. Также они оснащены инфракрасными камерами, громкоговорителями и сигнализацией.