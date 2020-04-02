закрыть
2 апреля 2020, четверг, 20:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Тунисе режим карантина контролируют роботами

1
  • 2.04.2020, 19:24
  • 1,233
В Тунисе режим карантина контролируют роботами
Фото: кадр из видео youtube
Робот патрульный в тунисе

Видеофакт.

Автоматические патрульные могут передвигаться по улицам города со скоростью 13 км/час, передает korrespondent.net.

В Тунисе власти решили применить роботы P-Guard в патрулировании улиц во время карантина из-за пандемии коронавируса. Видео такого робота опубликовано в Youtube.

Сообщается, что роботами P-Guard можно управлять дистанционно через Wi-Fi или 4G.

Автоматические патрули могут передвигаться со скоростью 13 км/час. Также они оснащены инфракрасными камерами, громкоговорителями и сигнализацией.


популярное за неделю

Мнение

Должна быть санкция на арест Лукашенко
Должна быть санкция на арест Лукашенко Зенон Позняк
Кочегары адской вахты
Кочегары адской вахты Максим Винярский
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом
Подготовка к «Славянскому базару» идет полным ходом Алесь Круткин
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу!
Врачи, не молчите, помогите предотвратить катастрофу! Андрей Войнич