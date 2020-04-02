В Тунисе режим карантина контролируют роботами 1 2.04.2020, 19:24

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Фото: кадр из видео youtube

Робот патрульный в тунисе

Видеофакт.

Автоматические патрульные могут передвигаться по улицам города со скоростью 13 км/час, передает korrespondent.net.

В Тунисе власти решили применить роботы P-Guard в патрулировании улиц во время карантина из-за пандемии коронавируса. Видео такого робота опубликовано в Youtube.

Сообщается, что роботами P-Guard можно управлять дистанционно через Wi-Fi или 4G.

Автоматические патрули могут передвигаться со скоростью 13 км/час. Также они оснащены инфракрасными камерами, громкоговорителями и сигнализацией.