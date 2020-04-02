Фотофакт: очередь на улице перед банком в Витебске 3 2.04.2020, 20:17

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В отделение пускают по пять человек.

Перед Витебским отделением «Паритетбанка» днем 2 апреля корреспонденты Belsat.eu заметили небольшую очередь. Оказалось, что банк запускает внутрь исключительно по 5 клиентов. Остальные должны стоять на улице и ждать.

Информация о новых правилах размещена уже внутри самого банка – поэтому о новом правиле клиенты узнают уже от людей в очереди. Большинство клиентов, кстати, стоят, чтобы обменять валюту на белорусские рубли.

Сотрудники банка объяснили новые правила решением своего руководства и санэпидемстанции. Кстати, отделение банка довольно маленькое – возможно, чтобы не было внутри толпы и решили ввести такое правило. Мы проверили еще несколько других банков, но там такого правила «входить по 5 человек» нет, правда и отделения эти больше по площади.

Напомним, что в Беларуси официально никакого карантина не объявлено.