В Великобритании от коронавируса умерли почти 20 тысяч человек 24.04.2020, 19:53

Только за последние сутки в стране от коронавирусной инфекции скончалось 684 человека.

Общее количество связанных с COVID-19 смертей в Великобритании выросло до 19 506. Об этом сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны, пишет gordonua.com.

За последние 24 часа, по данным ведомства, скончалось 684 человека (вчера минздрав сообщал о 616 умерших).

За прошлый день в Соединенном Королевстве было подтверждено 5386 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заразившихся выросло до 143 464.

As of 9am 24 April, 612,031 tests have concluded, with 28,532 tests on 23 April.



444,222 people have been tested of which 143,464 tested positive.



As of 5pm on 23 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 19,506 have sadly died. pic.twitter.com/ixQBaugnGh — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 24, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,74 млн, из них 193 тыс. умерли, более 752,8 тыс. выздоровели.

Великобритания занимает шестое место в мире по количеству инфицированных (после США, Испании, Италии, Франции и Германии) и пятое по количеству летальных исходов (после США, Италии, Испании и Франции).

22 апреля министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что Великобритания достигла пика эпидемии.