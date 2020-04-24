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В Великобритании от коронавируса умерли почти 20 тысяч человек

  • 24.04.2020, 19:53
В Великобритании от коронавируса умерли почти 20 тысяч человек

Только за последние сутки в стране от коронавирусной инфекции скончалось 684 человека.

Общее количество связанных с COVID-19 смертей в Великобритании выросло до 19 506. Об этом сообщается в Twitter министерства здравоохранения страны, пишет gordonua.com.

За последние 24 часа, по данным ведомства, скончалось 684 человека (вчера минздрав сообщал о 616 умерших).

За прошлый день в Соединенном Королевстве было подтверждено 5386 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заразившихся выросло до 143 464.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,74 млн, из них 193 тыс. умерли, более 752,8 тыс. выздоровели.

Великобритания занимает шестое место в мире по количеству инфицированных (после США, Испании, Италии, Франции и Германии) и пятое по количеству летальных исходов (после США, Италии, Испании и Франции).

22 апреля министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что Великобритания достигла пика эпидемии.


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