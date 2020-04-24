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Минский центр гигиены и эпидемиологии стал очагом коронавируса: более 10 зараженных, есть умершие

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  • 24.04.2020, 22:57
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Минский центр гигиены и эпидемиологии стал очагом коронавируса: более 10 зараженных, есть умершие

Работники центра возмущаются халатным отношением руководства к распространению заражения.

Коронавирус в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии: появились новые факты. Более 10 зараженных, один сотрудник умер.

После вчерашней публикации телеграм-канал «Баста» получили несколько сообщений от работников Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, которые возмущаются халатным отношением руководства к распространению заражения.

- На сегодняшний день, помимо заболевших четырех фельдшеров в лаборатории, есть три врача с подтвержденным коронавирусом (двое заведующих, один из которых скончался в БСМП, второй находится на ИВЛ). Также есть несколько случаев заражения среди администрации и в других отделах, главврач с пневмонией, - пишет сотрудница центра. - Всего, как минимум, 10 человек.

Высшему начальству плевать на сотрудников, они делают все чтобы информация об очаге не открылась. Анализы у нас выполняются в собственной лаборатории без указания данных тех, у кого они берутся, забор проводят втайне от остального коллектива, по одному. О том, что абсолютно все наши работники являются контактами 1 и 2 уровней никто не сообщает.

- Заведующий отделением с коронавирусом или пневмонией уже неделю назад госпитализирована, - рассказал еще один сотрудник центра.

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