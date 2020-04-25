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От Lexus до ржавых прицепов: фото новых «героев» парковки из Минска

  • 25.04.2020, 9:29
  • 1,814
От Lexus до ржавых прицепов: фото новых «героев» парковки из Минска
Иллюстрационное фото

Как нарушают правила стоянки столичные водители

Нарушителей правил парковки и стоянки в нашей стране не становится меньше. Сегодня tut.by опубликовал подборку из столицы. Как видно по фото, которые прислали в сервис очевидцы, позорники есть как среди автомобилистах на крутых машинах так и среди авто попроще. Бросают абы как даже прицепы!

Возле дома 9 на улице Яна Райниса уже неделю стоят прицепы от трактора. В доме располагается ЖКХ, и читатель предполагает, что техника принадлежит им.

— Раньше стояло еще два прицепа, откровенно говоря автохлам. После моего обращения, этот автохлам переставили за дом. А вот эти два прицепа остались, — сообщил очевидец.

Фото: tut.by

Видимо, это жилец из дома 30 по проспекту Рокоссовского всерьез взялся за наведение порядка во дворе. Читатель регулярно присылает нам фото нарушителей — там их десятки! ГАИ, а не проведать ли вам этот двор?

Фото: tut.by

Лесной массив возле детского садика на улице Тикоцкого, 30 атаковали паркуны. Несмотря на вкопанные на обочине красные столбики возле заезда к гаражам, автомобилисты заезжают за них.

Фото: tut.by

Что за чудак «бмвист» припарковался на улице Розы Люксембург, 92? Очевидец недоумевает и сообщает, что ведь в пяти метрах от этого места есть пустая бесплатная парковка. Может у водителя просто ноженьки болят?

Фото: tut.by

В парке Челюскинцев наш читатель заметил на зеленой зоне возле аттракционов автомобиль с номером 6419 СА-7. Автомобилист приехал покачаться?

Фото: tut.by

Хозяин этого Geely так горд, что его авто проходимый, как вездеход. Поэтому загнал его на тротуар за зданием 57 на улице Куйбышева.

Фото: tut.by

Водитель этого «джыпа» отчаянный и смелый, он не боится брани пешеходов и штрафов от ГАИ. А иначе зачем бы он припарковался на улице Колесникова, 28 прямо на дорожке, ведущей к школе и детскому саду?

Фото: tut.by

Прямо на пешеходном переходе между зеброй и лежачим полицейским в конце улицы Брестской, возле дома по адресу переулок Корженевского, 32 многократно был замечен автомобиль с номером 1080 EX-7. Был он там ночью и утром 23 апреля.

Улица Горецкого, 36. Малолитражка нашла приют на зеленом кусочке между мест для инвалидов.

Фото: tut.by

— Уже не в первый раз этот драндулет стоит именно в этом месте, — негодует очевидец.

Фото: tut.by

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