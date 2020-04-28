закрыть
28 апреля 2020, вторник, 20:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Белорусская певица обвинила российского исполнителя в плагиате

7
  • 28.04.2020, 19:18
  • 4,496
Белорусская певица обвинила российского исполнителя в плагиате
Певица Palina.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сравните обе версии песни.

Белорусская певица Palina обвинила в плагиате Анатолия Цоя — российского певца, который сейчас выступает сольно, а ранее был в составе группы MBAND. Речь идет о кавере на песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой»: Palina выпустила его в августе 2019 года, а вот Цой — только сейчас. И обе версии оказались на удивление похожими, пишет tut.by.

— Обидно, что кто-то может так делать, да и всё. Без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы захудалой благодарности на электронную почту. Обидно, что у большой дружной команды хорошо спродюссированного артиста, у крупного телевизионного канала даже не нашлось, что от себя добавить по существу, — написала белорусская исполнительница в своем Instagram.

Певица даже дала подсказку российскому артисту: предложила поменять драм-партию или спеть еще пару куплетов, так как в оригинальной версии их больше. Также Palina отметила, что простые идеи долго вынашиваются и зачастую для того, чтобы они случились, нужно переработать сотни других идей:

— До финальной версии кавера «Позови меня с собой» у меня было три рабочих проекта, в которых я пробовала найти нужное музыкальное сочетание в течение трех-четырех месяцев, то есть на это было затрачено больше чем 100 часов довольно энергоемкой интеллектуальной работы.

Тем не менее, певица вряд ли сможет как-то повлиять на ситуацию:

— Я изначально понимала, что работа с кавером — поле зыбкое. У меня нет никаких прав на эту композицию, и ничего я Анатолию Цою и кому-либо предъявить не смогу, да и про все это мне хочется поскорее забыть. История песни и так болючая. Мне даже кажется, что это ее какое-то кармическое сопровождение.

Вы можете сравнить каверы прямо сейчас. Вот версия от Анатолия Цоя, которую опубликовали на YouTube-канале «Авторадио» 27 апреля.

Ниже — вариант исполнения белорусской певицы. Видео опубликовано 5 августа 2019 года на YouTube на канале исполнительницы.

В своем посте Palina также отметила, что ее поклонники могут помочь ей: если послушают какой-нибудь ее альбом и поделятся им где-нибудь. «А остальное само вернется на круги своя», — добавила певица.⠀


популярное за неделю

Мнение

«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева
Избавиться от шкловского синдрома
Избавиться от шкловского синдрома Андрей Санников
Белорусский котел
Белорусский котел Яська з-пад Шклова
Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин