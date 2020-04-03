В Литве повысят зарплаты врачам 1 3.04.2020, 14:59

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Также увеличатся специальные надбавки для медиков.

Правительство Литвы приняло решение повысить заработные платы врачам. Обсообщил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, пишет «Новая газета Балтия».

«Нечего ждать. Вызовы и угрозы заставляют принимать быстрые решения. Мы только что приняли решение о повышении зарплат врачам. Не надбавок, а зарплат. Это планировалось сделать с 1 сентября. Мы договорились с министрами финансов и здравоохранения, что зарплаты врачей повысим с начала апреля», — писал он.

На эти нужды из фонда обязательного страхования здоровья дополнительно будет выделено 130 млн. евро. Фонд зарплат увеличится на 18%.

«И, конечно, я убежден, что в будущий вторник парламент Литвы одобрит зарегистрированный проект, в соответствии с которым надбавки для врачей, работающих с больными коронавирусом, увеличатся с 60 до 100%», — добавил премьер.

Накануне литовский парламент не одобрил повышение зарплат врачам, работающим с больными Covid-19, поскольку депутаты посчитали о необходимость увеличить зарплаты всем врачам страны.