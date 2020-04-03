Независимый профсоюз РЭП вступился за семью электрика 3.04.2020, 19:30

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Леонид Судаленко

Леонид Судаленко помогает семье отсудить у предприятия 99 тысяч рублей.

Суд Борисовского района возбудил и назначил на 8 апреля рассмотрение гражданского иска о взыскании морального вреда семье погибшего на производстве 52-х летнего рабочего Сергея Прокопнева. Супруга, дочь и сын покойного требуют с предприятия по 99 тыс. рублей денежной компенсации каждому, сообщает «Гомельская весна».

Работодатель вины в смерти электрика в его заводском цеху не признал, заявляя, что рабочий самостоятельно открыл электрошкаф высокого напряжения.

Сын погибшего наладчика оборудования и агрегатов в термообработке ООО «МП ВОЛГАС» Сергей Сергеевич в поисках правды и защиты интересов семьи вступил в независимый профсоюз РЭП. Его интересы в суде будет представлять правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

«До 17 июня 2019 года наш супруг и родной отец – Прокопнев Сергей Адамович, 1967 года рождения работал наладчиком оборудования и агрегатов в термообработке у ответчика. В этот день он прибыл на работу в первую смену к 09.30 часов, после чего приступил к исполнению своих обязанностей, связанных с обслуживанием установок токов высокой частоты - ТВЧ. По свидетельству очевидцев, в какой-то момент между телом нашего отца и шкафом генератора ТВЧ внезапно возникла электрическая дуга. Произведя отключение электроустановки, очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть нашего супруга и отца», - написала в иске суду пострадавшая семья.

Профсоюзный юрист отмечает, что по результату расследования этого несчастного случая на производстве со смертельным исходом степень самого погибшего рабочего определена в размере 100%. Тем не менее, считает он, предприятие обязано возместить семье причиненный моральный вред.

«Статья 969 Гражданского кодекса устанавливает, что юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование в том числе и электрической энергии высокого напряжения) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего», - заявляет юрист.

Инспектор труда также добавил, что компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины его причинителя, в том числе, когда этот вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.

Сын погибшего рабочего, Сергей, тоже проработал с отцом в одном подразделении электриком три года и заявляет, что отцу часто приходилось выполнять не свою работу. Он заявляет, что у отца был стаж по профессии более 31 года и ему часто приходилось выполнять не свойственную ему работу. - Мой отец был высококвалифицированным специалистом, - заявляет мужчина.

«Мы до настоящего времени испытываем глубокие страдания из-за потери родного нам человека, который при жизни был всегда и во всем нам опорой и примером. Мы раз и навсегда поставлены в состояние отчаяния и безысходности», - не сдерживая слез, говорит Сергей.

Напомним, в декабре 2019 года инспектор труда Л. Судаленко отсудил в пользу семей погибших в страшном ДДП под Осиповичами по 50 тыс. рублей морального вреда каждому из девяти истцов. В том случае, вред также был причинен источником повышенной опасности.