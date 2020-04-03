В Гомеле сначала вдвое подорожали, а затем пропали из магазинов лимоны 3 3.04.2020, 19:47

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Их нет даже у поставщиков.

Последние дни в гомельских магазинах не найти лимонов. Накануне цена на них резко подскочила, а затем желтый витамин и вовсе исчез с витрин большинства магазинов.

- Еще неделею назад лимонов было полно по цене 4,8 рубля. Вчера они поступили по цене 10 рублей за кило. А уже сегодня все лимоны разобрали, новых поставок нет, - ответили kp.by во фруктовой лавке.

В четверг и пятницу лимонов журналисты не нашли ни в одном гастрономе в центре города.

- Их нет у поставщиков. Они отвечают, что закрыли границы, поэтому привезти лимоны очень сложно. А на те, которые удается привезти, взвинтили цены. Но даже по высокой цене наш директор не может их нигде достать, - рассказал администратор продуктового магазина.

И все же мы нашли лимоны в Гомеле в двух местах. Дешевле всего - испанские в гипермаркете по 8,79 рубля. Там журналисты попытались заказать лимоны с доставкой на дом.

Линия долго была занята, потом ответили, что из-за очень большого числа звонков не все могут сделать заказ. Наш звонок поставили в очередь под 20-м номером! В итоге специалист ответила, что лимоны в наличии есть, но доставка сможет приехать только завтра вечером или послезавтра.

На рынке лимоны маленькие продают по 10 рублей, большие - по 12. Вспоминается знаменитый монолог Романа Карцева о раках больших и маленьких.

- У нас поставки пока есть, но люди разбирают, чтобы делать народное лекарство от вирусов, - ответила продавец.

Действительно, в соцсетях люди распространяют несколько рецептов «противовирусного лекарства». Один из них такой:

1. Берем: корень имбиря (150 г), мед (150 г) и один лимон.

2. Натираем на мелкую терку имбирь и лимон (косточки лимона не забыть убрать).

3. Добавляем мед.

4. Все тщательно перемешиваем, перекладываем в стеклянную посуду, закрываем крышкой - и в холодильник на 24 часа.

Применение. По 0,5 чайной ложки утром. Лучше после еды, чтобы не пострадала слизистая желудка.

Кстати, имбиря разных видов в магазинах хватает.

Журналисты попросили врача прокомментировать этот рецепт и объяснить, как лимон с имбирем и медом действует на организм и действительно ли помогает бороться с вирусами.

- Этот рецепт пошел гулять якобы от израильского врача с украинскими корнями. Мнения расходятся. Кто-то утверждает, что повышенная кислотность в носоглотке и желудке существенно уменьшает число попавших туда вирусов, а мед задерживает кислоту на слизистой. Но таких исследований, насколько я знаю, не проводилось. Общеукрепляющее действие, поддержка иммунитета - да, витамин С в этом, конечно, полезен, - ответил один из гомельских терапевтов.