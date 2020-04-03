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Какой будет погода на выходных

  • 3.04.2020, 21:28
Какой будет погода на выходных

Прогноз погоды по Беларуси на 4 - 6 апреля.

4 апреля погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), пишет Гидромет.

Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +7..+13°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

5 апреля погоду в республике в основном будет определять антициклон, смещающийся с территории Польши на юг Беларуси. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северу страны небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем по востоку порывистый. Температура воздуха ночью 0..-6°С, днем от +5°С по востоку до +13°С по западу.

6 апреля сохранится влияние антициклона, днем с юго-запада Европы ожидается поступление теплых воздушных масс. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем +12..+19°С.


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