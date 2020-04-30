Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе 2 30.04.2020, 19:55

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Любимый многими напиток связан с внушительными преимуществами для здоровья.

Международная группа ученых принесла хорошие новости о кофе: последнее исследование показало, как любимый многими напиток связан с внушительными преимуществами для здоровья, в частности, снижением риска заболеваний печени.

Исследования часто обнаруживают связь потребления кофе с понижением уровня сахара в крови, улучшением когнитивных функций, защитой от возрастной деменции и даже с продлением жизни. Все эти связи корреляционные, а не причинно-следственные, однако совершенно точно известно, что кофе способен как минимум улучшить наше настроение с 8 утра до полудня, пишет РБК.

Новое исследование сосредоточилось на том, почему нашему организму так хорошо от кофе (и чая, который тоже содержит кофеин). В большинстве научных работ о влиянии кофе и чая на здоровье человека указана именно корреляция. Выяснить детали было бы не лишним, решили ученые из Нидерландов, Великобритании, Германии, Франции и США. Они присмотрелись к эпигенетическим изменениям, т.е. влиянию на гены внешних факторов (в данном случае, чая и кофе).

«Эпигенетика — это модификации ДНК, не затрагивающие основную последовательность, но аккумулированные в экспрессии генов, — пишут авторы исследования в препринте на BioRxiv, научном портале Лаборатории в Колд-Спринг-Харбор. — Эпигенетика — это механизм опосредованного влияния факторов питания и образа жизни на риски возникновения заболевания».

К исследованию привлекли 15 800 добровольцев европейского и афроамериканского происхождения. Большой размер выборки и многоэтнический вклад стали движущей силой этой работы.

Контролируя другие факторы, влияющие на эпигенетику, исследователи сфокусировались на ассоциациях, специфичных для употребления кофе и чая, и нашли связь со снижением риска ожирения и цирроза печени, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Процесс, благодаря которому кофеин влияет на наши гены, называется метилированием ДНК. Чем больше ученые узнают об этом процессе, тем больше он кажется им ключевым в управлении «эпигенетическими переключателями» в растущем списке заболеваний и расстройств, догоняющих человека с возрастом.

«В целом исследование показывает, что потребление кофе связано с различными уровнями метилирования ДНК и что связанные с ним эпигенетические вариации могут объяснить механизм эффекта кофе при определении риска заболеваний», — пишут ученые.

Кофе попадает в лабораторию не впервые. Предыдущие исследования показывали, что кофеин даже восстанавливает оборванные «нити» ДНК и усиливает их, в том числе посредством метилирования, что тоже может влиять на экспрессию генов, связанных с риском заполучить болезни Альцгеймера, Паркинсона и диабет.