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Коронавирус нашли у минчанина, рассказавшего о смерти от COVID-19 отца своей девушки

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  • 4.04.2020, 10:19
  • 7,164
Коронавирус нашли у минчанина, рассказавшего о смерти от COVID-19 отца своей девушки

Молодой человек находится в городской клинической инфекционной больнице.

У находящегося в Городской клинической инфекционной больнице Минска Дмитрия Костюченко, с которым журналисты телеграмм-канала «Баста» разговаривали вчера, подтвердили коронавирус.

«Думал хуже уже некуда, но у меня подтвердили «корону», - сообщил он.

Вчера стало известно о смерти от коронавируса отца девушки ДмитрияСергея Говора, которому было 60 лет.


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