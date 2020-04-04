Коронавирус нашли у минчанина, рассказавшего о смерти от COVID-19 отца своей девушки

Коронавирус нашли у минчанина, рассказавшего о смерти от COVID-19 отца своей девушки1
- 4.04.2020, 10:19
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Молодой человек находится в городской клинической инфекционной больнице.
У находящегося в Городской клинической инфекционной больнице Минска Дмитрия Костюченко, с которым журналисты телеграмм-канала «Баста» разговаривали вчера, подтвердили коронавирус.
«Думал хуже уже некуда, но у меня подтвердили «корону», - сообщил он.
Вчера стало известно о смерти от коронавируса отца девушки Дмитрия – Сергея Говора, которому было 60 лет.