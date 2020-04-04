Поле чудес в стране дураков Тамара Петренко, foreignpolicy.com.ua

4.04.2020, 11:43

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Правление Путина разорило Россию и ее граждан.

В России разворачивается новый виток экономического кризиса. Россияне так и не успели оправиться от предыдущих в 2008—2009 и 2014 годах, как грянул новый в 2020 году. Прогнозы экономистов неутешительны — из-за просчетов Путина, Россия попала в «идеальный шторм», скоро страну захлестнут волны банкротств российских компаний, роста безработицы, падения уровня жизни и нищеты.

Каждый второй стал жить хуже

В декабре 2019 года опрос «Левада-Центр» показал, что каждый второй россиянин стал жить хуже. В исследовании приняли участие 1,5 тысяч человек из 137 населенных пунктов 50 регионов РФ. 51% опрошенных сказали, что хотят «жить лучше большинства окружающих», но в 2020 году вряд ли у них это получится. Из-за просчетов Путина, Россия оказалась в эпицентре нескольких кризисов: конституционного, экономического и санитарно-эпидемиологического, которые могут привести РФ к распаду, как это случилось с СССР. Владимир Владимирович не успел «обнулиться» до начала эпидемии коронавируса, неосмотрительно вышел из сделки ОПЕК+, и теперь может повторить историю Иосифа Сталина, который, потеряв доверие элит, умер при загадочных обстоятельствах.

Предпосылки для распада федерации есть, и главной остается цена на российскую нефть Urals, которая упала до минимума 1990-х — $13 за баррель. Не секрет, что путинский режим находится у власти исключительно за счет тотальной распродажи природных ресурсов, нефти и газа. Путин годами снимал сливки руками Сечина, Миллера и иже с ними, а россиянам периодически бросал подачки, как кость с барского стола. На случай бунта у Кремля «припасен» силовой блок, для которого Путин, выходец из КГБ СССР, не жалеет денег. И не только президент РФ, но и российское правительство, ведь мы помним, что первым решением Мишустина стало повышение зарплат силовикам, работающим в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Россияне скатываются в нищету

Как показал опыт, Россия страдает от мировых экономических кризисов намного болезненней стран запада. С каждым новым витком россияне становятся все беднее, скатываясь в откровенную нищету, но заявления российских чиновников продолжают быть оптимистичными. Весной 2008 года Кудрин убеждал, что Россия — остров благополучия в океане бурь, поскольку кризис охватил развитые страны, а до РФ не дошел. Но уже осенью кризис охватил страну в полной мере. Логично предположить, что те же люди, что не верили в кризис в 2008 году, сейчас точно так же ошибаются. В частности, 20 марта глава Центробанка заявила, что рецессии в России не ожидается, годовой рост темпа экономики будет скорее положительным: «Мы видим, что темпы во втором квартале этого года могут замедляться, и темпы во втором квартале, скорее всего, меньше, чем в первом квартале. Но годовые темпы, скорее всего, останутся в положительной зоне», – отрапортовала Набиуллина на пресс-конференции.

Глупо считать, что в Кремле не понимают серьезности ситуации. У Путина, в отличие от граждан РФ, есть доступ ко всем цифрам, которые отражают происходящее в стране. В Москве не могут не знать, что цена на нефть упала ниже себестоимости и энергетический сектор РФ не только не приносит деньги в федеральный бюджет, но и сам нуждается в государственной поддержке. О том, что российские компании продают нефть по долгосрочным контрактам, подписанным до срыва сделки ОПЕК+, а новые уходят к саудитам. Что 23 марта по итогам видеоконференции с министрами финансов и главами Центробанков G20 глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, о том что спад в мировой экономике в 2020 году будет «как минимум таким же, как во время финансового кризиса 2008−2009 годов», а обновленный прогноз глобального ВВП от IIF снижен с плюс 0,4% до минус 1,5% — для сравнения, в 2009 году спад составил 2,1%.

Россия перестала быть государством

Российская власть не говорит правду народу об экономической ситуации в стране, о том, какое будущее ждет россиян, их детей и внуков. Ведь тогда станет понятно, что 20-летнее правление Путина разорило страну и ее граждан, и непонятно, для чего дальше поддерживать власть. Граждане, малый и средний бизнес платят огромные налоги на содержание государственного аппарата в надежде на то, что государство придет на помощь в трудный момент. Но эпидемия коронавируса, которая набирает в РФ обороты, показала, что жить честно и платить налоги в России — все равно что в полночь зарывать золотые монеты в землю на поле чудес в стране дураков. Ветвистые деревья в темноте не вырастут, а вместо листьев, денежки, зато придут лиса Алиса и кот Базилио, которые поживятся за чужой счет.

Из-за девальвации рубля и введения карантинных ограничений 29% компаний уже сократили штат и зарплаты сотрудникам, 40% – планируют в скором будущем. В то время, как на западе, в частности, в США правительство выдаст на руки американцам, в среднем, по 1200 долл. на взрослого и 500 долл. на ребенка, Собянин обещает пожилым москвичам помощь в размере 4 000 руб., и то двумя траншами. В Москве, где по расчетам швейцарского банка UBS семье из трех человек понадобится 2 264 долл. в месяц для комфортного проживания, подняли размер выплат по безработице до 19 500 руб. – эквивалент 250 долл. Но москвичи рады и этому, ведь мэрия отчиталась, что всего за сутки заявки подали более 10 тысяч человек. И это в сытой столице, а что тогда говорить о далеко небогатых регионах России.

При Путине Россия перестала быть государством. Права и свободы граждан, рост и развитие экономики, высокий уровень жизни, здравоохранение — все это обман, как и поле чудес в стране дураков. Осталось только гадать, сколько еще россияне будут зарывать в землю золотые монеты, чтобы перестать быть такими наивными.

Тамара Петренко foreignpolicy.com.ua