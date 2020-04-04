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Коронавирус добрался до Узденского района

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  • 4.04.2020, 12:40
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Коронавирус добрался до Узденского района
Фото: ЕРА

В больницу забрали семью сотрудницы «скорой помощи».

Как сообщили «Радыё Свабода» жители агрогородка Озеро Узденского района Минской области, у женщины, которая работает в Минской больнице скорой помощи, выявили положительный анализ на коронавирус.

Ее муж рассказал журналистам, что жена сейчас находится в больнице в Солигорске. Его с детьми и внуками положили в Узденскую больницу.

«У жены на вирус положительный анализ. Она работает на «скорой», а там заболел доктор. А нас изолировали, взяли тесты, но результат пока неизвестен. Дочь, сын, внуки, все в одной палате. В доме провели дезинфекцию».

В Узденском райисполкоме ситуацию не прокомментировали, направили в Министерство здравоохранения.


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