Коронавирус добрался до Узденского района

Коронавирус добрался до Узденского района2
- 4.04.2020, 12:40
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В больницу забрали семью сотрудницы «скорой помощи».
Как сообщили «Радыё Свабода» жители агрогородка Озеро Узденского района Минской области, у женщины, которая работает в Минской больнице скорой помощи, выявили положительный анализ на коронавирус.
Ее муж рассказал журналистам, что жена сейчас находится в больнице в Солигорске. Его с детьми и внуками положили в Узденскую больницу.
«У жены на вирус положительный анализ. Она работает на «скорой», а там заболел доктор. А нас изолировали, взяли тесты, но результат пока неизвестен. Дочь, сын, внуки, все в одной палате. В доме провели дезинфекцию».
В Узденском райисполкоме ситуацию не прокомментировали, направили в Министерство здравоохранения.