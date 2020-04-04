Минскую «десятку» перепрофилировали под пневмонии 4.04.2020, 19:17

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Один из медиков инфицирован коронавирусом.

С 3 апреля Минская 10-я городская клиническая больница лечит пациентов с пневмонией с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом belsat.eu рассказала врач, работающая в 10-й больнице, и подтвердил фельдшер одной из подстанций скорой помощи.

По словам врача, только за 3 апреля в «десятку» доставили 30 человек с диагнозом пневмония. Всех пациентов, которые раньше были на лечении, выписали или перевели в другие больницы. Также источник «Белсата» подтвердил, что у одного из медиков 10-й больницы подтвержден диагноз COVID-19.

Всего в 10-й городской клинической больнице 1 070 мест для больных.

Фельдшер Минской скорой, который сам сейчас стал контактом первого уровня, рассказал, что за прошлый вечер и ночь в Минске госпитализировали более 90 пациентов с коронавирусом.

«Это были именно не контакты, а COVID-положительные пациенты. Я лично завез двоих, мой коллега – 5 человек. А в городе всего 11 подстанций», – говорит он.

Фото: «Белсат»

«Из реанимации вывезли пациентов с другими диагнозами, развезли их по другим больницам. В «десятке» работают сейчас только на прием COVID. Формально начинают делать это 6 апреля, но я вчера уже завез туда двоих. Причем оба – медики: медсестра той же больницы и невролог из больницы скорой помощи», – говорит собеседник «Белсата».

Кроме того, он говорит, что вскоре под пневмонии могут перепрофилировать 8-ю больницу, специализирующуюся на гинекологии, и 11-ю реабилитационную.

Фельдшер жалуется, что медикам – очень тяжело: среди них много контактов первого уровня, но соответствующее обследование проходят далеко не все.

«Приходится ходить на работу, пока не почувствуешь симптомов», – добавляет мужчина.