Прекращен пропуск транспорта, пересекающего белорусско-российскую границу по дороге Н4676

Прекращен пропуск транспорта, пересекающего белорусско-российскую границу по дороге Н46763
- 4.04.2020, 21:21
- 7,604
Запрет касается транспортных средств всех категорий.
Прекращен пропуск контролирующими органами Российской Федерации транспортных средств всех категорий, пересекающих белорусско-российский участок границы по автодороге Н-4676 (возле населенного пункта Перелевка Ветковского района), сообщили в государственном таможенного комитете Республики Беларусь, передает interfax.by.
"В настоящее время на данном участке границы со стороны Российской Федерации установлены знаки запрещающие движение как на въезд в Российскую Федерацию, так и на выезд из нее", - говорится в сообщении ГТК.
Контролирующие органы РФ рекомендуют проезжать белорусско-российскую границу по автодороге М-10 (возле населенного пункта Селище Добрушского района). Сопредельный пропускной пункт со стороны Российской Федерации – "Красный Камень" (Злынковский район, Брянская область).