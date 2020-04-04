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Прекращен пропуск транспорта, пересекающего белорусско-российскую границу по дороге Н4676

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  • 4.04.2020, 21:21
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Прекращен пропуск транспорта, пересекающего белорусско-российскую границу по дороге Н4676
Фото: DW

Запрет касается транспортных средств всех категорий.

Прекращен пропуск контролирующими органами Российской Федерации транспортных средств всех категорий, пересекающих белорусско-российский участок границы по автодороге Н-4676 (возле населенного пункта Перелевка Ветковского района), сообщили в государственном таможенного комитете Республики Беларусь, передает interfax.by.

"В настоящее время на данном участке границы со стороны Российской Федерации установлены знаки запрещающие движение как на въезд в Российскую Федерацию, так и на выезд из нее", - говорится в сообщении ГТК.

Контролирующие органы РФ рекомендуют проезжать белорусско-российскую границу по автодороге М-10 (возле населенного пункта Селище Добрушского района). Сопредельный пропускной пункт со стороны Российской Федерации – "Красный Камень" (Злынковский район, Брянская область).


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