В мире - более 1 200 000 случаев заражения коронавирусом 1 5.04.2020, 17:50

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Число умерших вследствие коронавирусной инфекции выросло до 65 тысяч.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире к середине дня 5 апреля превысило 1 миллион 200 тысяч, число умерших вследствие коронавирусной инфекции – 65 тысяч. Выздоровели более 250 тысяч человек, передает «Радио Свобода».

За минувшие сутки было зафиксировано более 80 тысяч новых случаев инфицирования, это меньше, чем 3 апреля, когда их было более 100 тысяч. Умерли за 4 апреля более 5800 человек.

В Италии накануне зафиксирован 681 летальный исход коронавирусной инфекции, это наименьший показатель за несколько дней. Впервые с начала эпидемии уменьшилось число пациентов в палатах интенсивной терапии.

Уже три дня снижается число смертей и в Испании, накануне их было 674 – по сравнению с 809 в пятницу.

В Германии несколько дней подряд снижается число выявленных инфицированных. В субботу впервые за 4 дня их было меньше 5 тысяч.

Меньше случаев в субботу было выявлено и в Великобритании. Там, однако, растёт число смертей за день – в субботу был установлен новый рекорд, 708 за сутки.

По-прежнему быстрыми темпами растёт число инфицированных в Турции и Украине. Напротив, последовательно снижается оно в Австралии. В Китае, откуда инфекция начала распространяться по миру, за минувшие сутки только 30 случаев заражения.

Первый случай инфицирования коронавирусом в воскресенье выявлен в Южном Судане. По официальным данным, коронавируса нет только в Йемене, Таджикистане, Туркмении, Северной Корее, африканском государстве Лесото, а также на ряде островных государств Тихого океана.

В Соединённых Штатах по-прежнему продолжается рост числа новых случаев инфекции. За минувшие сутки выявлено около 35 тысяч новых случаев и более 1300 смертельных исходов. Общее число инфицированных в стране превысило 300 тысяч – это с большим отрывом первое место в мире. Около 115 тысяч инфицированных и почти половина всех смертей – в штате Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп предупредил, что предстоящие две недели, очевидно, будут самыми тяжёлыми, в том числе и с точки зрения числа смертей.

В России, по последним официальным данным, более 5 тысяч инфицированных и 45 умерших от коронавирусной инфекции.