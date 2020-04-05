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Медик из США рассказал о том, что ждет Беларусь во время эпидемии

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  • 5.04.2020, 18:59
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Медик из США рассказал о том, что ждет Беларусь во время эпидемии
Фото: b-g.by

Всего в стране должно быть в десять раз больше.

Во время субботней пресс-конференции президент США Дональд Трамп предположил, что следующая неделя будет «самой тяжелой» для его страны в борьбе с эпидемией, предсказав увеличение числа погибших (потом, правда, намекнул, что американцы могли бы поучаствовать в пасхальных службах). По данным ВОЗ, США сегодня – на четвертом месте по количеству умерших от коронавируса и на первом – по общему числу заболевших.

Уроженка Беларуси Анастасия Манковски, работающая в больнице Университета Юты, рассказывает «Белсату» о «чистых» и «грязных» больницах, влиянии коронавируса на каждого американского медика и о том, чему США могли бы поучиться у нашей системы здравоохранения.

- Чем объясняется превращение США в мировой центр пандемии коронавируса?

- Никто в мире не был готов к пандемии, и Америка – не исключение. Я не знаю, почему здесь не мобилизовались и не подготовились, когда эпидемия была в Китае, а потом в Италии.

В обычное время, даже во время сезонных вирусов, в США хватает врачей и ресурсов. Если чего-то нет – можно быстро все купить. Теперь по всей стране не хватает обычных масок, очков, перчаток и «вентиляторов» [аппаратов искусственной вентиляции легких. – Прим.].

Страна не готова.

Различные компании пробуют производить то, чего не хватает. «Тесла», которая выпускает машины, пытается наладить производство аппаратов искусственного дыхания. Обувные компании пытаются делать очки и маски.

- Как эпидемия отразилась на вашей работе?

- Я врач-неонатолог, работаю с недоношенными детьми в отделении интенсивной терапии университетской больницы штата Юта, но эпидемия нас тоже касается. Во-первых, у нескольких наших врачей были симптомы коронавируса. Они прошли тест, который занимает от 24 до 48 часов, поэтому дежурства взяли на себя их коллеги. Также заражаются и болеют медсестры, поэтому нужно постоянно думать, как использовать человеческие ресурсы отделения.

Фото: Paul Christian Gordon / Zuma Press / Forum

Детям в нашем отделении часто нужны аппараты искусственного дыхания, но мы используем не все (есть запасные, старые, находящие в дезинфекции и так далее), поэтому наши инженеры работают над тем, как переделать часть наших вентиляторов, чтобы их можно было использовать для взрослых.

В США уже несколько недель подряд работают над тем, чтобы часть больниц здесь остались «чистыми», а часть пробуют сделать такими «грязными» очагами, куда нужно обращаться людям с симптомами коронавируса, чтобы они не приезжали куда угодно и не заражали всех.

Детские больницы здесь пытаются сохранить «чистыми»: болеют, все-таки, люди старшего возраста.

Недавно вышел указ о том, что можно работать за пределами нашей специальности. В нашем отделении своих проблем много, ведь дети все равно рождаются. Я не дерматолог, который может закрыть свой кабинет, так как ничего страшного не случится, если люди не будут удалять бородавки несколько месяцев. Но если у нас будет так же как в Нью-Йорке, меня или кого-то из моих коллег, возможно, могут направить помогать взрослым пациентам.

Сейчас здесь ходит шутка, в том числе среди врачей: «Останься дома, если не хочешь, чтобы тебя интубировал гинеколог».

- Могут ли врачи отказаться лечить больных коронавирусом и-за нехватки средств защиты – как это делают, например, российские врачи?

- Отказаться от работы врачи, наверное, могут. Страх среди медперсонала есть. Медсестры рассказывают, что, возвращаясь домой, переодеваются в гараже, потом принимают душ и живут в отдельной комнате. Но историй о том, чтобы кто-то уволился или не пришел на работу, я не знаю. Все-таки американцы – большие патриоты своей страны.

- Вы подписали письмо белорусских врачей зарубежья к властям нашей страны с требованием ввести карантин. Почему он так важен? Отреагировали ли на это письмо в Беларуси?

- Мои знакомые, которые видели это письмо, сказали: «Здорово».

Белорусское государство говорит, что все хорошо – значит, там ничего не делается, а страна не готовится к этому.

Фото: Dan Herrick / Zuma Press / Forum

В Беларуси медицина развивается, белорусские врачи – очень хорошие специалисты. Они делают все, что можно – но в обычное время. Сейчас – не обычное время.

Америка не была готова и Беларусь, думаю, не готова.

Я знаю, что больницы в Беларуси переполнены и там много случаев, когда пациентов не тестируют и никто не знает, что вообще происходит и насколько все плохо. Думаю, никакая система здравоохранения, если ей не помочь и не ввести карантин, не справится. Американская не справляется, потому что карантин ввели слишком поздно. Точно так же не справится белорусская и любая другая, если закрыть на это глаза и ничего не делать.

Фото: Chris Sweda / Zuma Press / Forum

Когда в Беларуси начнется эпидемия, всего должно быть в десять раз больше – врачей, отделений и т. д. Без карантина и открытой дискуссии с этим справится сложно.

- В чем главное отличие американской медицины от белорусской, а чему американцы могут поучиться у нас?

- Разница в том, что здесь говорят о проблемах – чтобы их решать. Несколько раз в день мы проводим онлайн-встречи, на которых присутствуют все. Постоянно идет оповещение о количестве заболевших, а также о новых, введенных больницей правилах.

В Америке открыто говорят о проблемах системы, врачебных ошибках, открыто говорят с больными и родственниками о диагнозах, открыто говорят о том, что ждет пациента в будущем.

Все совершают врачебные ошибки, маленькие или большие. У нас постоянно проходят конференции, на которых мы эти ошибки обсуждаем. Не для того, чтобы «показать пальцем», а чтобы на них учиться, чтобы найти дырку в системе и сделать так, чтобы этого не происходило в будущем. В Беларуси обычно все скрывается: мол, все хорошо. Поэтому там мало возможностей чему-то научиться и что-то исправить.

Фото: George Frey / Reuters / Forum

Американская система здравоохранения у белорусской также может поучиться. В Беларуси медицина государственная – на протяжении многих лет, еще с советских времен, она направлена на профилактику. Местная медицина – страховая. Если ты заболел, тебя будут лечить очень квалифицированно, но здесь нет нашей диспансеризации и принципа «лучше предотвратить, чем потом лечить». Здесь это не выгодно.

- В США – 28 млн человек без страховки. Что делать им, если они заболеют?

- Есть государственные страховки MedicAid и MedicCare для малоимущих. Люди без страховки тоже могут обращаться в скорую помощь и их будут лечить так же.

Ни во время работы в «скорой», ни сейчас не знаю, у кого из пациентов есть страховка, а у кого нет. Это не моё дело, этим занимается финансовый отдел, который пытается потом получить деньги страховых компаний. Мы лечим всех.


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