Карантин в Украине: масочный режим и передвижение по парам 7 6.04.2020, 10:12

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сегодня начали действовать новые ограничения у нашей страны-соседки.

Пятница, 3 апреля, должна была стать последним днем карантина в Украине — в его первоначальном варианте. Однако украинцы останутся дома как минимум до 24 апреля, а дети и пенсионеры — даже дольше, пишет «Новое время».

1 апреля Кабинет министров Украины анонсировал ужесточение карантина, а 3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил суть таких шагов.

Он рассказал, при каких условиях карантин из-за эпидемии коронавируса может быть постепенно отменен, а для кого его продлят.

Так карантин продлят?

Скорее всего да, но лишь частично. На данный момент карантин официально продлен до 24 апреля.

3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если до этого времени «будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мер».

Речь идет о том, чтобы частично заработал общественный транспорт, а на работу смогли выйти украинцы трудоспособного возраста.

Остальные же ограничения сохранятся и после 24 апреля.

«Ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и придерживаться карантина, — заявил Шмыгаль. — Для людей старшего возраста, студентов и школьников карантин будет продлен».

1 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также заявлял, что карантин в Украине могут продлить до 15 мая.

Однако Шмыгаль признал, что Украина не может позволить себе расширенный карантин длительностью два, три, четыре месяца. По его словам, у домохозяйств и компаний нет достаточного «запаса резервов», чтобы выдержать более длительный карантин.

Но зачем это нужно?

Угроза распространения коронавируса за три недели (до 24 апреля) никуда не исчезнет, пояснил Шмыгаль.

А Геращенко ранее заявлял, что в правительстве ожидают пик эпидемии коронавирусной инфекции в Украине в период 15−25 апреля.

«Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина — это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный перед установлением диагноза успевал заразить 3−4 других человека», — пояснил Геращенко.

Он напомнил, что эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный — до момента выявления у него заболевания — успевает заразить менее одного человека. Китаю на это потребовалось 2,5 месяца, приводит аргумент Геращенко.

3 апреля аналогичное заявления сделал и главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в ближайшее время Украину ждет пиковый рост коронавирусной болезни.

«Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Ведь наши расчеты показывают, что при проведении дополнительных мероприятий по изоляции и ограничении мобильности мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов и тяжелых случаев из-за коронавирусной болезни», — заявил Ляшко.

И что, все это время сидеть дома?

Да, насколько это возможно. Мэры крупных украинских городов и другие чиновники не устают напоминать, что максимальная самоизоляция — единственная эффективная на сегодня мера, чтобы сдержать эпидемию.

Так, мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян «не шастать» и заявил, что поддерживает решение Кабмина ввести более строгие ограничения.

«Правительство, я считаю, приняло правильные шаги по внедрению более строгих ограничений. И о пребывании в общественных местах без маски или респиратора. И о посещении парков и зон отдыха, спортивных и детских площадок. И о проведении массовых мероприятий. Все, кто не хочет заболеть, и кто хочет выжить — должны придерживаться этих правил! Точка», — заявил Кличко 2 апреля.

А мэр Днепра Борис Филатов в тот же день так обратился к горожанам: «Услышьте меня: нельзя гулять по паркам, кататься на качелях, вообще выходить из дома без крайней необходимости. Без преувеличений — это вопрос жизни и смерти. Только соблюдая правила карантина можно избежать массового заражения и не допустить перегрузки системы здравоохранения тысячами больных».

Если не верите мэрам украинских городов, послушайте итальянских — с учетом трагического опыта их страны, занимающей первое место в мире по числу погибших от COVID-19.

Хоть в парк выйти можно?

Теперь нет. С 6 апреля запрещено «посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости».

Это прямо прописано в постановлении Кабмина.

3 апреля Денис Шмыгаль заявил, что правительство действительно просит «воздержаться от шашлыков, прогулок в парках, в массовых местах отдыха на ближайшие 3−4 недели».

Куда киевляне ходят на карантине? Мы думали — на кухню и в гостиную, но нет

Вижу новости, что всех обяжут носить маски. Меня это касается?

Да, если вы намерены выйти в магазин, аптеку или другое общественное место.

Это также одна из мер ужесточения карантина на ближайшие недели, которую решил ввести Кабмин.

А минувшие выходные в мэрии Киева объявили, что под «общественным местом» следует понимать весь город.

Введение режима «все в масках» с 6 по 24 апреля обсуждали недавно и в Офисе президента — на совещании, посвященном ужесточению карантина.

Речь идет об обязательном ношении масок или респираторов всеми во всех общественных местах с 6 апреля.

Отметим, ВОЗ напоминает о том, что маски необходимы прежде всего медицинским работникам и тем, кто уже заражен вирусом либо ухаживает за инфицированным. Поэтому организация прогнозирует дальнейший дефицит масок, если правительства будут внедрять обязательно их ношение в своих странах.

Что еще запретят?

Во всей Украине с 6 апреля до официального объявления об окончании карантина (даже после 24 апреля) будут действовать такие ограничения:

нельзя находиться на улице без документов, удостоверяющих вашу личность;

нельзя находиться в общественных местах без маски или респиратора;

нельзя посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, «кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости»

нельзя посещать учреждения и ведомства социальной защиты, паллиативной помощи, а также те, которые предоставляют другие социальные услуги;

запрет передвигаться по улицам более двух человек (за исключением тех, кто сопровождает детей, и случаев служебной необходимости);

требование сопровождать детей и подростков (запрет на «пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей»);

запрет на посещение спортивных и детских площадок (в большинстве крупных городов их уже закрыли);

запрет самовольно покидать места обсервации и изоляции;

останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе;

вводится обязательная 14-дневная обсервация всех без исключения лиц, прибывающих в Украину из-за границы

передвижение людей может быть ограничено по времени пребывания на улице (об этом дополнительно заявил новый глава Минздрава Максим Степанов).

«Чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, нам нужно усилить карантин. Другого пути просто не существует», — пояснил Степанов необходимость введения всех этих мер.

Магазины-то не закроют?

Нет, об ограничении работы продуктовых магазинов либо аптек речь не идет.

Более того, в случае крайней необходимости их можно посещать даже тем, кому предписан режим обязательной домашней самоизоляции.

А что такое обязательная самоизоляция?

Это режим максимального пребывания дома. Его, согласно уже принятому постановлению Кабмина, обязаны соблюдать две категории людей:

инфицированные COVID-19 с легкой формой течения болезни, не требующие госпитализации;

те, кто контактировал с больным, зараженным коронавирусной инфекцией.

Точный срок обязательной домашней самоизоляции должен определить лечащий врач инфицированного.

Тем, кто соблюдает режим домашней самоизоляции, запрещены:

контакты с другими людьми (кроме круга людей, с которыми они проживают совместно),

посещение общественных мест.

Однако Кабмин смягчил эти требования — теперь самоизолированным разрешено «в неотложных случаях»:

ходить за продуктами («посещать места торговли продуктами питания»);

покупать в соответствующих точках продаж и аптеках «средства гигиены, лекарственные средства, изделия медицинского назначения»;

посещать учреждения здравоохранения.

При этом они должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы и т. д.) и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей.